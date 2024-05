Eurovision 2024, canzoni, scaletta e dove vederlo: tutte le informazioni

L'Eurovision 2024 scalda i motori e alla Malmo Arena in Svezia è tutto pronto per la kermesse musicale più importante d'Europa. Milioni le persone che saranno sintonizzate, appassionate alla musica e pronte a tifare i loro beniamini. L'Italia, già in finale insieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, è rappresentata da Angelina Mango - vincitrice di Sanremo 2024 con il suo brano La Noia- che si esibirà nel gran finale di sabato accanto ai 20 selezionati dalle due semifinali e agli altri Big Five più la Svezia. Le due semifinali vanno in scena martedì 7 e giovedì 9 maggio, mentre la finale sabato 11 maggio.

Eurovision, la scaletta di martedì 7 maggio 2024

Martedì 7 maggio si tiene in diretta la prima semifinale. Sul palco si esibiscono quindici artisti di altrettanti Paesi. La novità di questa edizione è che si esibiscono anche gli artisti dei Big Five, ovvero i Paesi che sono di diritto già alla finale. Di seguito i cantanti in ordine di uscita:

Cipro: Silia Kapsis, “Liar”

Serbia: Teya Dora, “Remonda”

Lituania: Sylvester Belt, “Luktelk”

Irlanda: Bambie Thug, “Doomsday Blue”

Prima esibizione dei Big Five, Regno Unito: Olly Alexander, “Dizzy”

Polonia: Luna, “The Tower”

Ucraina: Alyona Alyona & Jerry Heil, “Teresa & Maria”

Croazia: Baby Lasagna, “Rim Tim Tagi Dim”

Islanda: Hera Björk, “Scared of Heights”

Seconda esibizione dei Big Five, Germania: Isaak, “Always on the Run”

Slovenia: Raiven, “Veronika”

Finlandia: Windows95Man, “No Rules!”

Moldavia: Natalia Barbu, “In The Middle”

Esibizione del Paese ospitante, la Svezia: Markus & Martinus, “Unforgettable”

Azerbaigian: Fahree feat. Ilkin Dovlatov, “Özünlə Apa”

Australia: Electric Fields, “One Milkali (One Blood)”

Portogallo: Iolanda, “Grito”

Lussemburgo: Tali, “Fighter”.

Gli ospiti della prima semifinale sono le superstar eurovisive Eleni Foureira, lo svedese Eric Saade e la spagnola Chanel.

Quando si esibisce Angelina Mango all'Eurovision 2024

Angelina Mango farà la sua comparsa sul palco svedese durante la seconda semifinale del 9 maggio e sabato 11 maggio, nella finalissima.

Tutte le canzoni e i paesi in gara

Sono trentasette in tutto i partecipanti alla gara. Dall'Italia ci sarà Angelina Mango, appunto, con La Noia - tra i favoriti secondo i bookie - dall'Albania Besa con il brano Titan dall’Armenia Ladaniva e il brano Jako, dall'Australia gli Electric Fields e la loro One Milkali (One blood), dall'Austria con Kaleen e We will rave, per l’Azerbaigian c'è Fahree feat. Il Belgio con Mustii e Before the party’s over, Cipro con Silia Kapsis e Liar, la Croazia con Baby Lasagna e Rim Tim Tagi Dim, la Danimarca con Saba e la sua Sand, l'Estonia con 5miinust & Puuluup e lo scioglilingua (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. La Finlandia con Windows95man e il pezzo No rules!, la Francia con Slimane e Mon amour, la Georgia con Nutsa Buzaladze e Firefighter, la Germania con Isaak e la sua Always on the run, la Grecia con Marina Satti e Zari, l'Irlanda con Bambie Thug e Doomsday blue, l'Islanda con Hera Bjork e Scared of heights, Israele con Eden Golan e il brano Hurricane, la Lettonia con Dons e Hollow, la Lituania con Silvester Belt e il brano Luktelk, e il Lussemburgo con Tali e Fighter.

Dove vedere l'Eurovision 2024

Le semifinali dell'Eurovision 2024 vanno in onda dalle ore 21 su Raidue, con il commento di Gabriele Corsi (dalla Svezia) e di Mara Maionchi (da Roma). La finale, invece, va in onda su Rai1 l'11 maggio dalle 20:35, con Corsi e Maionchi in diretta dalla Svezia. Il portavoce dell'Italia, ovvero colui che annuncerà a chi andranno i dodici punti tramite il televoto del pubblico italiano, è Mario Acampa, già commentatore del Junior Eurovision Song Contest e inviato di Storie Italiane. È possibile vedere la serata anche in streaming su RaiPlay e sull'app per smart tv, tablet e smartphone.