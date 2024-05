Angelina Mango, spoiler sulla performance all'Eurovision. La Rai: "Gravissimo. Era una mail a uso interno"

Caos in Rai a pochi giorni dall'Eurovision Song Contest 2024. Il motivo è l'esibizione di Angelina Mango che, contro il regolamento, sarebbe stata filmata sul palco di Malmö mentre cantava il suo brano in gara La Noia e quel video fatto girare in una mail interna. Benché sia stata esclusa la violazione della cyber security, sono comunque in atto verifiche su quanto accaduto, come spiegato dalla direttrice di Rai Radio2, Simona Sala: "Non sappiamo perché ci sia stato questo spoiler. Abbiamo chiesto internamente di provvedere, sono stati coinvolti i vertici dell'Eurovision". E ancora: "È stato impossibile bloccare la cosa sui social", ha aggiunto Sala riferendosi alle immagini circolate in rete: "In realtà si tratta di controfigure, ma ci sono stati effettivamente degli elementi che sono stati svelati".

Sul caso è intervenuto anche Claudio Fasulo, vice direttore Intrattenimento prime time per la Rai e responsabile delle spedizioni italiane: "Non è una cosa paragonabile all'uscita di un inedito a Sanremo. Lo standing rears è la prova che viene fatta da dei ragazzi bravi e di buona volontà, alcuni ballerini, che cantano al posto degli artisti delle varie nazionalità. Non ha alcun valore artistico paragonabile a ciò che vedremo sul palco", ha spiegato. Tuttavia il fatto è stato descritto come grave, trattandosi di un documento che doveva restare riservato. "È una cosa gravissima che non deve accadere. Era una mail a uso interno che aveva otto destinatari. Doveva essere un documento che resta tra gli addetti ai lavori". Infine, l'invito del conduttore Gabriele Corsi per evitare rischi: "Invito tutti a non ripostare queste immagini. Capisco che viviamo in epoca social, ma se possibile cancellate queste immagini", ha esortato.

Intanto alcune immagini di Angelina Mango sul palco delle prove sono state pubblicate dall'accont ufficiale dell'Eurovision. "Ho appena finito le prove e sono più tranquilla, ora sono più serena", ha affermato la cantante che rappresenterà l'Italia alla presentazione dell'Eurovision Song Contest: "Voglio salire sul palco e godermela. Al di là delle scaramanzie varie, voglio pensare all'esibizione, perché questa è una celebrazione della musica". Sul palco ci saranno con lei delle ballerine, e sarà una performance corale: "Condividere il palco con altre persone un upgrade che cambierà radicalmente l'esibizione rispetto a Sanremo in cui ero da sola", ha aggiunto.