Eurovision, fischi e proteste contro Israele. Il video

Durante la giornata di ieri, mercoledì 8 maggio, si sono tenute le prove per la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2024 (in onda stasera dalle ore 21:00, ecco dove vederla). Tra le cantanti attese anche Eden Golan, l'interprete che rappresenta Israele. Stando a quanto riportato da alcuni siti - tra cui Biccy - durante l'esibizione (e in particolare alla fine) parte del pubblico si è scatenato con fischi, urla e proteste.

Le proteste contro Israele

Pare, dunque, che ci siano stati diverse grida e proteste subito dopo l'esibizione di Golan, tanto che è intervenuta la sicurezza. Il sito riporta alcuni commenti: "Hanno fatto entrare i membri della sicurezza in azione, non c’era altro modo. Moltissimi urlavano, non si sentiva nemmeno la cantante. Poi i cori per la Palestina libera, il clima era davvero teso e non si respirava una bella aria", "Hanno fatto entrare i membri della sicurezza in azione, non c’era altro modo. Moltissimi urlavano, non si sentiva nemmeno la cantante. Poi i cori per la Palestina libera, il clima era davvero tesoe non si respirava una bella aria".

Il pregresso

Già da ben prima della giornata di ieri era stato sollevato un "caso" sulla partecipazione d'Israele. La canzone che canta Golan porta il titolo di "Hurricane", ma in realtà è stato un processo che l'ha portata a questo titolo. Inzialmente, infatti, si sarebbe dovuta chiamare "October rain", ma i riferimenti alla guerra Israelo-Palestinese erano troppo evidenti, quindi sono seguiti dei mutamenti fino alla definitiva "Hurricane". E adesso? Critiche placate? Per il momento sembra di sì. Non resta che attendere la diretta per scoprire i dettagli.