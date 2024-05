Eurovision, strepitosa Angelina Mango. Si mangia il palco con "La Noia". Il video

Angelina Mango durante la

Carisma, talento, grinta, voce. Tutto questo è Angelina Mango. La cantante è stata la quindecisima artista in gara per la finalissima dell'Eurovision Song Contest che si sta tenendo a Malmo (Svezia) e in onda ora su Rai Uno. Emozionata ma allo stesso tempo decisa. La cantante si è "mangiata il palco" intonando "La Noia". Insieme a lei un corpo di ballo tutto al femminile. L'esibizione non ha assolutamente deluso le aspettative, anzi.

Da ricordare, inoltre, che Angelina ha soli 23 anni. Non era affatto scontato saper gestire un'esibizione del genere in un contesto così importante. In soli 3 minuti, infatti, i cantanti sono tenuti a dare il meglio di loro e convincere gli altri paesi a votarli. Ecco, non si sa come andrà a finire ma una cosa è certa: Angelina non ci ha fatto sfigurare. Altro che "noia", questa è "la cumbia della gioia" (come ha detto uno dei conduttori, Gabriele Corsi). Al termine dell'esibizione Angelina ha gridato: "Grazieeee, thank you!".

Perché Angelina Mango ha fatto nuovamente centro

Le ultime giornate non sono state certo facili: tra l'incidente della Rai, la situazione dei voti in Israele e poi la presunta tensione dopo l'esibizione nella sala stampa. Nonostante questo, Angelina è riuscita a mantenere la calma e a concentrarsi unicamente sulla musica. Ciò che davvero sorprende di questa giovane artista non è solo la bellezza della sua voce (sicuramente particolare), ma piuttosto l'incredibile energia che trasmette ad ogni istante.

L'intensità che mette in ogni performance la rende veramente unica. Questo era già evidente fin dalle sue prime esibizioni ad Amici, e nel corso del tempo è riuscita a crescere e a sviluppare una sua personale identità artistica, anche grazie al supporto di un team straordinario che la circonda. Accanto a lei, infatti, c'è Marta Donà, la manager 40enne fondatrice della società La Tarna. Nipote di Claudia Mori e Adriano Celentano è (o è stata in alcuni casi) anche la manager di Marco Mengoni e i Maneskin. Tutti e tre hanno vinto Sanremo e sono poi arrivati all'Eurovision con ottime posizioni (i Maneskin hanno addirittura trionfato). Angelina riuscirà a replicare? Comunque vada, non è retorica, è stato un successo.

Il video