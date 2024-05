Eurovision, la Rai diffonde per errore i numeri del televoto: è caos (video)

Un errore imbarazzante segna la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2024 andata in onda ieri su Rai 2: sul finire della diretta, sotto gli occhi di milioni di telespettatori sintonizzati per seguire la gara canora e fare il tifo per Angelina Mango sono apparse sullo schermo le percentuali del televoto per i paesi in gara. Il dato ha sorpreso i telespettatori che, dopo aver capito che erano relativi ai voti assegnati dall'Italia, si sono riversati sui social a commentare l'accaduto, anche perché gli stessi risultati sono stati condivisi anche dal canale social ufficiale EurovisionRai. Si è così saputo che Eden Golan per Israele era al primo posto con il 39% dei voti, mentre al secondo posto si sono classificati i Paesi Bassi con il 7% dei voti.

La diffusione dei risultati del televoto è vietata dal regolamento EBU (European Broadcasting Union). Per garantire la regolarità della gara in corso, la pubblicazione dei dati relativi al televoto è permessa solo al termine della gara, quindi alla fine della diretta della finale dell’Eurovision Song Contest. Ora, quindi, la Rai rischia una misura disciplinare.

I responsabili dell'intrattenimento della Prima serata di viale Mazzini - fa sapere Repubblica - hanno annunciato per oggi una nota per spiegare quanto è avvenuto ieri sera.

La Rai ha fatto vedere accidentalmente le percentuali del televoto che, secondo il regolamento dell’Eurovision, sarebbero dovute rimanere “segrete” fino a sabato sera, con la fine del concorso.



