"Evviva!" con Gianni Morandi, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Dopo la puntata pilota del 26 aprile e quella del 2 giugno 2024, torna oggi, 13 luglio, a partire dalle 21.20 su Rai 1, il programma "Evviva!": Condotta da Gianni Morandi, la trasmissione celebra i 70 anni della Rai facendo ricorso allo sterminato archivio dell'azienda, avvalendosi inoltre delle testimonianze di prestigiosi ospiti. La musica, le parole e le emozioni accompagnano i telespettatori attraverso ricordi capaci di rivivere, ieri come oggi.

"Evviva!": anticipazioni e ospiti del 13 luglio

La nuova puntata di "Evviva!", in onda sabato 13 luglio, continua a celebrare le canzoni più celebri trasmesse dalla Rai, rivelando storie sorprendenti e talvolta poco conosciute. Il programma, condotto da Gianni Morandi, onora i 70 anni della televisione italiana, con ospiti e filmati d'archivio

In questo episodio si parla di "Vengo anch'io. No, tu no" di Enzo Jannacci, che dietro la sua apparente leggerezza nasconde un significato più profondo; si scopre che la musica di "The Sound of Silence" di Simon & Garfunkel fu composta di getto la notte dell'assassinio di John Kennedy; si svela che "My Way", il classico reso famoso da Frank Sinatra, è in realtà un adattamento di una canzone francese; viene raccontata la curiosa nascita di "Se perdo te" di Patty Pravo, che è stata il risultato di un errore; si

E, ancora: si ricostruisce la genesi dell'inconfondibile “Tun tun tun tun tun tun” che apre "Cuore Matto" di Little Tony; si scopre il contributo italiano a "La Vie en rose" di Edith Piaf; si parla delle origini del tormentone "Zum Zum Zum", forse la sigla televisiva più famosa della Rai, nata nel 1968 per Canzonissima.

Gianni Morandi è affiancato da ospiti come Nek, Francesco Renga, Mogol e Giorgia Cardinaletti, che raccontano aneddoti e curiosità sulle canzoni, in una serata che sarà un ulteriore viaggio attraverso note e melodie che hanno segnato la vita degli italiani, in storie affascinanti e scoperte sorprendenti dietro canzoni celebri.

Dove vederlo in tv e in streaming (13 luglio 2024)

La terza puntata di "Evviva!" va in onda oggi, 13 luglio 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

