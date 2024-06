"Evviva!" con Gianni Morandi, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Dopo la puntata pilota del 26 aprile, torna oggi, 2 giugno 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 1, il programma "Evviva!": condotto da Gianni Morandi la trasmissione celebra i 70 anni della Rai facendo ricorso allo sterminato archivio delle reti Rai, avvalendosi inoltre dielle testimonianze di prestigiosi ospiti. filmati d'archivio. La musica, le parole e le emozioni accompagnano i telespettatori di ieri e di oggi attraverso ricordi capaci di rivivere, ieri come oggi.

"Evviva!": anticipazioni e ospiti del 2 giugno

Condotta da Gianni Morandi, la seconda puntata di "Evviva!" si preannuncia ricca di storie e aneddoti, a partire dagli esordi della Rai, datati 3 gennaio 1954, quando "L'Orchestra delle 15" fece il suo debutto nelle trasmissioni ufficiali. Attraverso canzoni e artisti indimenticabili, seguiamo i programmi televisivi che hanno fatto la storia e ascoltiamo le mode musicali che hanno segnato i cambiamenti degli ultimi sette decenni.

Uno dei momenti clou dell'odierna puntata di "Evviva!" è rappresentato dal racconto di "Primo Applauso", il primo talent show trasmesso dalla Rai nel 1956, condotto da Enzo Tortora. Questo programma vedeva sconosciuti in cerca di fama esibirsi davanti a una giuria di celebrità, tra cui Claudio Villa, Renato Rascel ed Eduardo De Filippo. Un vero e proprio antenato dei talent show che riempiono i palinsesti televisivi contemporanei.

Si rivivono inoltre le emozioni del Festival di Sanremo 1966 con l'arrivo dei cosiddetti "capelloni", i giovani artisti dai capelli lunghi che rappresentavano una rivolta giovanile e culturale. Un altro momento memorabile - dicono le anticipazioni - è quello della rievocazione dell'Eurofestival del 1964, dove un telecronista, presentando il concorrente britannico Matt Monro, si compiaceva che "per fortuna non ci sono quei quattro ragazzi di Liverpool che di musica ne capiscono poco: i Beatles".

La puntata è un lungo viaggio musicale che spazia dalla tradizione melodica italiana al beat, dai cantautori alla disco music, fino ai giorni nostri. Ogni segmento rappresenta un tuffo nei ricordi, una celebrazione della musica che ha accompagnato la vita di intere generazioni di italiani. Per fare tutto ciò, il programma ospita questa sera tre significative personalità, rappresentanti di diverse generazioni: il cantautore Roberto Vecchioni (classe 1943), vincitore del Festival di Sanremo nel 2011 con il brano "Chiamami ancora amore", Amadeus (1962), conduttore e direttore artistico del Festival sanremese dal 2020 al 2024; Francesca Michielin (1995), apprezzata cantautricema anche conduttrice, nelle edizioni 2022 e 2023, del talent "X Factor".

Dove vederlo in tv e in streaming (2 giugno 2024)

La seconda puntata di "Evviva!" va in onda oggi, 2 giugno 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV