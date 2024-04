"Evviva!" con Gianni Morandi, da stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Prendendo il titolo dal suo singolo, nonché dall'omonimo album che lo contiene, uscito lo scorso anno, "Evviva!" è lo show che riporta Gianni Morandi in prima serata su Rai 1. In onda a partire da oggi, 26 aprile, dalle 21.30, la trasmissione celebra i 70 anni della Rai attaverso filmati d'archivio, ospiti, musica, parole ed emozioni che hanno accompagnato i telespettatori di ieri e di oggi.

"Evviva!": anticipazioni e ospiti del 26 aprile

Sarà una ricca serata di intrattenimento televisivo in compagnia di Gianni Morandi e il nuovo programma "Evviva!", che segna il suo atteso ritorno in prima serata su Rai 1. In occasione dei 70 anni della Rai, il cantante conduce uno spettacolo racconta diverse città d'Italia, da Roma (protagonista della prima puntata) alla Sicilia, in un viaggio suggestivo attraverso i generi, i personaggi e i temi che hanno segnato indelebilmente la storia della televisione italiana.

Il programma attingerà al vasto archivio delle Teche Rai, offrendo agli spettatori una esaustiva visione dei momenti clou della nostra televisione, per rivivere le emozioni dei primi grandi programmi televisivi e per celebrare le coppie storiche dello spettacolo italiano, come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Bice Valori e Paolo Panelli, Cochi e Renato, e molti altri, che hanno fatto compagnia a diverse generazioni.

Nella puntata inaugurale, dedicata al fascino del sabato sera e ai leggendari programmi di varietà come "Studio Uno" e "Canzonissima", Morandi aprirà il sipario su episodi salienti della storia della TV italiana, intrecciando momenti di grande successo con vicende drammatiche che hanno segnato profondamente il nostro paese (da Piazza Fontana al rapimento di Aldo Moro). Gli ospiti del primo appuntamento, in onda oggi, 26 aprile, sono Carlo Conti, tra i nomi di punta della prima rete della Rai, e il cantante Leo Gassmann: i due condivideranno aneddoti e ricordi legati alla televisione e alla loro vita privata, donando al racconto sfumature ed emozioni personali.

Morandi, nel suo inconfondibile stile, condurrà il programma con simpatia e passione, sintetizzando nozioni di musica, intrattenimento e racconti personali dei più grandi artisti italiani. Non mancherà qualche accenno canoro del Gianni nazionale, che con voce e chitarra sarà in grado di fotografare la storia dello spettacolo italiano attraverso le sue indimenticabili canzoni.

Dove vederlo in tv e in streaming (26 aprile 2024)

La prima puntata di "Evviva!" va in onda oggi, 26 aprile 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

Stasera e domani in TV