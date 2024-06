Pechino Express, Eleonora e Fabio Caressa: "Volevamo partecipare entrambi. Benedetta non l'avrebbe mai fatto"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di solito le coppie genitore-figlio sono le più difficili a Pechino Express. Fabio Caressa e la figlia Eleonora - nel cast di questa edizione - confermano, ma sono partiti preparati: "Siamo fan di Pechino e le precedenti coppie genitore-figlio le abbiamo viste e anche un po' studiate. Andare d'accordo è molto importante, soprattutto non litigare, altrimenti si aggiungono altre tensioni".

Non c'è stato uno dei due che ha trascinato l'altro, entrambi erano felici di partecipare. Impensabile, invece, per Benedetta Parodi, come svela a Today il giornalista: "Primo commento di Benedetta quando l'ha saputo: 'Meno male che ci vai tu, io non lo avrei mai fatto'". Loro, invece, sono partiti e al ritorno hanno recuperato soprattutto con il cibo: "Via a farci tutte le cose che non avevamo mangiato nelle settimane di Pechino".

Pechino Express è uno show Sky Original prodotto da Banijay Italia e va in onda tutti i giovedì su Sky, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand.