Fabio Fazio festeggia 40 anni di carriera, il racconto privato (e i riferimenti alla Rai): "Condivido una piccola vanità" (video)

Domenica 15 ottobre Fabio Fazio torna in tv con il suo Che Tempo Che Fa, programma trasmesso per la prima volta dal canale Nove dopo il discusso addio alla Rai. Una data che non arriva a caso quella indicata per il tanto atteso debutto, quasi coincidente com'è con quella che esattamente 40 anni fa lo vide esordiente in Rai accanto a Raffaella Carrà. Di questo ricordo il conduttore ha parlato emozionato in un video pubblicato sui social dove quel giorno e tutte le avventure televisive che da quel momento sono seguite hanno scandito il suo racconto.

"Vorrei condividere con voi una piccola vanità. Proprio oggi 40 anni fa iniziava la mia avventura televisiva professionale, 10 ottobre 1983, Pronto Raffaella, con l'indimenticabile Raffaella Carrà a Roma negli studi della Rai a via Teulada, quelli che avevo sempre sognato e visto in televisione in bianco e nero", esordisce Fazio: "Era un sogno talmente grande che non potevo nemmeno pensare che potesse accadere. Era più che andare sulla Luna, più che su Marte. Ero là con mio padre che mi aveva accompagnato... Con lui ci siamo sentiti prima e abbiamo ricordato, è la cosa più bella per festeggiare questo giorno". Il conduttore ha poi citato i titoli dei suoi programmi e si è rivolto al suo pubblico, ringraziandolo per l'affetto che lo ha accompagnato per tutto questo tempo: "40 anni bellissimi insieme a voi. Ripercorro idealmente quello che è stato fatto da Quelli che il calcio a Sanremo, Anima mia, Vieni via con me, la serata per Falcone e Borsellino, quella per il 25 aprile, l'anno scorso Binario 21 con Liliana Segre... Tantissime altre cose... Grazie a tutti i miei compagni di viaggio (...) e al pubblico che mi segue da allora, in questi 40 anni dei 70 della storia della televisione". Infine, l'appuntamento a domenica prossima per la nuova puntata di Che Tempo Che Fa su Nove che apre un nuovo capitolo della sua lunga carriera.

(Di seguito il video di Fabio Fazio su Instagram)

Fabio Fazio commenta i guadagni

Di questa nuova esperienza Fabio Fazio ha parlato a lungo in una recente intervista, occasione per commentare le tappe di un addio alla Rai che tanto ha fatto parlare. Tra i punti più discussi, anche quello relativo ai guadagni: "L'aspetto meraviglioso di lavorare nel privato è poter rispondere a questa domanda: fatti miei. Mi hanno sempre chiesto quanto guadagnavo in Rai; non mi hanno mai chiesto quanto ho fatto guadagnare alla Rai. “Che tempo che fa” portava alla media di Rai3 oltre un punto di share. E un punto di share vale alcuni milioni di euro. Per 20 anni". Quanto ai costi di Che Tempo Che Fa: "Dico solo che se non avessimo avuto un valore, non ci avrebbero preso gli altri e non avremmo avuto mercato", ha chiosato.