Fabio Fazio presenta "Che Tempo Che Fa" sul Nove: cast, data di inizio e la novità della nuova edizione

Fabio Fazio torna in tv con una nuova edizione di Che Tempo Che Fa che entra nella storia personale del conduttore e in quella televisiva per essere la prima trasmessa dal canale Nove di Warner Bros.Discovery dopo anni in Rai. L'appuntamento è per domenica 15 ottobre 2023: accanto al conduttore ci sarà ancora Luciana Littizzetto che continuerà a proporre la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi protagonisti dell'attualità e anche Filippa Lagerback a introdurre le grandi interviste del programma.

Che Tempo Che Fa, le novità: da Ornella Vanoni a Simona Ventura

Novità della prima edizione di Che Tempo Che Fa targata Nove è il nuovo spazio Che Tempo Che Farà che coinvolgerà, a partire dalle ore 19.30, Nino Frassica, Fabio Fazio, il cast, gli ospiti e anche il pubblico del programma. A proposito del suo ruolo, Frassica ha anticipato che avrà uno spazio tutto suo in apertura di ogni puntata: "Andrò in giro per i camerini, anticiperò quello che si vedrà in puntata… Alla mia maniera". L'attore mostrerà, quindi, il backstage a pochi minuti dalla diretta, ma terrà comunque lo spazio "Novella Bella", rassegna di notizie stravaganti ormai cult del programma.

Alle ore 20.00 l'inizio di Che Tempo Che Fa con la sua anteprima e le grandi interviste e po la conclusione come da tradizione con "Il Tavolo", al via dalle ore 22.00 tra conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Ospiti fissi di questo spazio saranno Simona Ventura, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani. Nel cast fisso ci sarà anche Ornella Vanoni: "Sarà lei a traghettare il programma dalla prima parte al tavolo. La trasmissione durerà tanto, più di quattro ore", ha anticipato Fazio che con Luciana Littizzetto ha rilasciato un'intervista a Sorrisi a pochi giorni dal debutto: "Io non vedo l'ora di capire cosa farà Ornella Vanoni. Sappiamo solo che durante la settimana prenderà tanti appunti e poi parlerà liberamente, senza freni".

Nella prima parte ci sarà anche Roberto Saviano che sarà una presenza non costante ma frequente, Michele Serra, Massimo Giannini e il professor Roberto Burioni, "quanto mai essenziale perché rappresenta la voce della scienza in un momento in cui contro le verità scientifiche si diffondono le visioni folli di complottisti e terrapiattisti", ha aggiunto Fazio. E una piccola novità riguarderà anche la scenografia, al centro degli spot estivi per quel ricordo del famigerato acquario lasciato in Rai: "La scenografia sarà identica, ma una modifica sostanziale c'è", le parole di Littizzetto: "Io al mio ingresso scenderò una scala di nove gradini. Una difficoltà in più con i tacchi".

La storia di Che Tempo Che Fa

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio approda su Nove dopo venti edizioni: quasi 5.000 ospiti in oltre 1.300 puntate, interviste importanti come la storica conversazione con Sua Santità Papa Francesco e la prima intervista tv rilasciata in Italia da Barack Obama, Michail Gorba?ëv, Emmanuel Macron, Tony Blair, Al Gore, Condoleezza Rice, la Presidente della BCE Christine Lagarde, il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg e tanti volti dal mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e dell’imprenditoria tra cui Lady Gaga, Bill Gates, Pelè, Maradona, Greta Thunberg, Anthony Hopkins, Meryl Streep, Woody Allen, Tom Hanks e molti altri.

Che Tempo Che Fa è un programma di Fabio Fazio di prodotto da l'OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery.