Fabio Fazio annuncia: "Tra 4 anni smetto con la tv"

"Nessuno poteva prevederlo, neanche nella più rosea delle ipotesi": il commento che Fabio Fazio rilascia al Corriere della Sera in un'intervista che, tra i tanti argomenti, tocca anche il grandioso risultato del passaggio da Rai3 a canale Nove del suo Che Tempo Che Fa, ribadisce la gratitudine verso il pubblico. "Lo so che le persone hanno un affetto vero verso di me. Però resta lo stupore per un risultato di questo tipo (...) legato al rapporto che le persone hanno oramai con la rete, vissuta più che altro come un contenitore" spiega il conduttore, autore e produttore televisivo che, forte dei suoi quarant'anni di carriera, si dice anche pronto a lasciare la tv.

"Voglio smettere", annuncia: "Tra quattro anni scendo. D'altronde, se c'è una regola che ho imparato da Carlo Freccero è che 1 anno di televisione equivale a 7 anni di un uomo. Quindi mi aspettano, facendo i conti, altri 28 anni di lavoro in tv". I suoi programmi per la sua vita lontana dallo spettacolo Fabio Fazio li racconta come già organizzati: "Cosa farò? Vivo. Mi riposo. Se smettessi Che tempo che fa potrei finalmente dedicarmi alle cose che amo di più. Leggerei, per esempio. Moltissimo. Sono un divoratore di libri: ne acquisto 1 ogni 3 giorni. Anzi, alcuni li prendo doppi" spiega, aggiungendo che la sua vita da "pensionato" comprenderà anche "vedere film. Mangiare (...) Vivere. Sa, io lavoro ininterrottamente dieci ore al giorno tutti i giorni. Non ho mai avuto il tempo di annoiarmi, mai. Ecco, smettere mi consentirebbe di provare anche questa sensazione".

La frecciata alla Rai

Un nuovo riferimento alla Rai, lasciata dopo 40 anni di carriera, è stato inevitabile: "La Rai è patrimonio di tutti e per questo mi auguro che possa tornare a svolgere una funzione inclusiva e non divisiva. Dopo di che a distruggere, lo sappiamo tutti, ci vuole un attimo..." dice Fazio che comunque ribadisce di serbare ricordi bellissimi nell'azienda a cui, però, riserva un nuovo amaro commento. Il riferimento è al regolamento di Sanremo che, cambiato proprio da poche settimane, pare riferirsi al suo programma. "Quello che posso dire è che spero si torni presto a rapporti normali", spiega: "Per ora vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai. Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni...". Alla circostanza Fazio aveva fatto riferimento anche nella diretta di Che Tempo Che Fa annunciando la mancata presenza di Mahmood per via del nuovo regolamento.