Fabio Fazio e quel consiglio di Luciana Littizzetto prima dell'addio alla Rai: "Un'amica. Aveva ragione"

Domenica 15 ottobre Fabio Fazio debutta sul Nove dopo 40 anni di televisione e 20 di Che Tempo Che Fa trasmesso in Rai. Intervistato dal settimanale Oggi, il conduttore ha ripercorso la sua carriera e stilato un bilancio del passato che comprende esperienze da portare con sé ma anche qualcosa da lasciarsi alle spalle: "Tengo il programma perché è la mia creatura. La vera sfida non saranno solo gli ascolti: c'è tutto da costruire, una rete da fare. Non sarà semplice riconquistare il pubblico e contaminare il canale con i nostri contenuti. Cosa butto? Ogni tipo di rancore e non perché sia buono: è un fardello che inquina".

Fazio è tornato anche sulla ricostruzione proposta dalla Rai e da alcuni giornali dei motivi del "divorzio": "Ci sono giornali e trasmissioni fatti per menare. Io li ignoro. La verità è molto semplice: a maggio non si era ancora fatto vivo nessuno per il mio rinnovo e so bene che cosa significa nel codice aziendale. Il mio contratto in Rai non è stato confermato, è arrivata una proposta da Discovery - tra l'altro esposta su tutti i giornali - ma nessuno di viale Mazzini si è fatto vivo", ha ribadito il conduttore che ha anche speso parole piene di affetto e di stima verso Luciana Littizzetto, sua partner professionale che sarà al suo fianco anche in questa nuova avventura televisiva. Una collaborazione basata sulla profonda fiducia quella tra Fazio e Littizzetto, così importante che prima di dire sì a Discovery, il conduttore ha voluto consultare la sua amica e compagna televisiva: "Mi ha aiutato molto" - ha raccontato - "A un certo punto, quando non succedeva nulla in Rai, mi ha detto: 'Fabio dobbiamo andare dove ci vogliono. E abbiamo bisogno di novità. Aveva ragione. È una della poche persone amiche che ho trovato nel mio lavoro. Resteremo una coppia di fatto anche quando andremo in pensione".

I "no" più difficili da digerire

Intervistato anche sui suoi 40 anni di televisione, Fabio Fazio ha raccontato anche delle trasmissioni presentate, delle interviste che ha più nel cuore, i "no" più difficili da digerire ("Quello di Vasco Rossi, più volte. Mi dispiace, credo che abbia un mondo incredibile da raccontare"), qualche errore ("Nell'ultimo Sanremo peccai di presunzione e di pigrizia, lo feci uguale a quello che avevo presentato l’anno prima e non andò bene. Lezione imparata") e molti aneddoti. Per esempio su Silvio Berlusconi: "La sua assistente mi chiamò il giorno stesso dell'intervista: “Il presidente le vuole parlare in privato”… Corro da lui che fa uscire tutti dal camerino, mi prende la mano e mi dice: “Posso darti un consiglio? Tagliati la barba. Ciao”". E a proposito della famiglia del Cavaliere, Fazio ha rivelato di aver provato a invitare Marina e Pier Silvio nel programma ("Ritenterò volentieri", ha ammesso) e di aver invitato invano tante volte anche Giorgio Armani, oltre a Vasco Rossi: "Non mi arrendo", ha assicurato.