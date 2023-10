Che tempo che fa è un successo, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto al settimo cielo: il video

La nuova stagione di Che tempo che fa è iniziata ed è già un successo. Il programma di Fabio Fazio è andato in onda per la prima volta ieri, domenica 15 ottobre, sul Nove. Un cambio di rete che per mesi ha fatto parlare anche perché Fazio è stato in Rai per oltre 30 anni e Che tempo che fa era considerata una delle colonne portati della tv statale.

Il debutto a Discovery però è stato un successo che ha portato 2,1 milioni di telespettatori e il 10,5% solo sul Nove, quintuplicando la media della rete, e 2,6 milioni e il 13% in simulcast. Un successo nel quale Fazio e Luciana Littizzetto speravano, ma di cui non potevano avere certezza e per questo motivo entrambi hanno deciso di ringraziare i loro spettatori e la rete che ha creduto in loro. "Grazie. Con tutto il nostro cuore. E soprattutto per i vostri, cuori", ha scritto Luciana su Instagram con poi un'aggiunta: "È il programma più visto di sempre su Warner Bros Discovery Italy. Grazie, davvero".

Fazio ha invece scelto di condividere un video in cui lui in persona parla e si rivolge al pubblico, ai suoi collaboratori, a Littizzetto, a Nino Frassica e anche alla rete che ha creduto in loro. "Grazie davvero, grazie con tutto il cuore a tutti - queste le parole del conduttore nel filmato pubblicato su Instagram - non sapete quanto siamo felici del risultato di ieri sera, siamo tornati e ritrovarvi tutti è stata una sorpresa bellissima! Spero di meritarmi la stima e l'affetto che ci avete dimostrato, voglio dirvi grazie di cuore e anche grazie a Warner Bros Discovery e a tutti quelli che hanno lavorato in questi mesi per ripartire". Fazio poi aggiunge: "Grazie alla squadra tecnica dello studio che è straordinaria e che ci è stata vicina, grazie a tutti i miei compagni di viaggio, Luciana e Nino, a tutti gli ospiti di ieri sera. Siamo solo all'inizio, la strada è lunga e so bene quali difficoltà ci aspettano ma le affronteremo con grande piacere confortati dalla vostra presenza, un grande abbraccio e un grande grazie".