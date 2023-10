"Fabrizio Corona a Ballando con le stelle", ma qualcuno non vuole: in Rai scoppia la polemica

Prima su Rai 2 intervistato da Francesca Fagnani a Belve, poi su Rai 1 nel salotto pomeridiano di Mara Venier a Domenica In: da quando è tornato in libertà, Fabrizio Corona è stato già ospite gradito di due dei programmi più in voga del periodo e, stando a quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, la sua presenza nella tv pubblica potrebbe ripetersi nel dance show Ballando con le stelle.

A far circolare il retroscena è Alberto Dandolo nella sua rubrica del settimanale Oggi: "Nei corridoi di Mamma Rai è più di un'ipotesi il suo ingaggio nel ruolo di ballerino per una notte", si legge in riferimento al dance show di Milly Carlucci, possibilità che però non sarebbe esente da ostacoli e veti. La sua partecipazione, tuttavia, sarebbe stata agevolata da un potente agente televisivo che ha chiuso con alcuni dei suoi noti assistiti contratti importanti, riporta ancora Dandolo, e tutti per questa imminente edizione di Ballando. Al momento nessuna conferma e smentita arriva a riguardo: il dance show del sabato sera di Rai 1 riparte sabato 21 ottobre e le comunicazioni su eventuali ospiti non sono ancora state fornite dalla conduttrice. E nemmeno dallo stesso Corona che, per ora, ha commentato l'indiscrezione che lo riguarda.