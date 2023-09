"Fake Show - Diffidate dalle imitazioni" è il nuovo programma di Max Giusti: le anticipazioni

Da lunedì 18 settembre, in prima serata su Rai 2, debutta Fake Show – Diffidate delle imitazioni, un nuovo format originale italiano realizzato da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni, condotto da Max Giusti. Ogni puntata di Fake Show – Diffidate delle imitazioni ospiterà alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che giocheranno con il conduttore misurandosi in prove individuali, di coppia o di gruppo basate sulle imitazioni di personaggi famosi, ma anche di oggetti, rumori, suoni, balli e altro ancora. Ad accompagnare Max Giusti ci sarà anche una versione un po’ folle dell’Intelligenza Artificiale, generatore imprevedibile di tante situazioni. E ospiti di tutte le puntate saranno Francesca Manzini e Claudio Lauretta.

Nel corso di ogni puntata, non mancheranno momenti di spettacolo, con la partecipazione di sosia e di personaggi che porteranno sul palco i loro “falsi d’autore” e, inoltre, saranno protagonisti alcuni dei più talentuosi imitatori italiani, nei panni dei più noti personaggi del mondo dello spettacolo. Ospiti del primo appuntamento, oltre a Francesca Manzini e Claudio Lauretta, saranno: Filippo Bisciglia, Rossella Brescia, Valeria Graci, Peppe Iodice, Luca e Andrea dei Panpers.

Tra le prove proposte nel corso della serata ci sarà la “Realtà Artificiale”: l’IA, a sorpresa, animerà lo studio riproponendo la scenografia di un programma televisivo e gli ospiti chiamati a giocare dovranno interagire con gli imitatori professionisti che impersoneranno, di volta in volta, il conduttore del programma. Nella prima puntata, Francesca Manzini si calerà nei panni di Mara Venier, mentre Claudio Lauretta diventerà Gerry Scotti e Antonino Cannavacciuolo. Un’altra prova sarà: “La senti questa voce”, che vedrà uno degli ospiti, seduto di spalle a centro studio, ascoltare alcune canzoni. Sulla base musicale, farà il suo ingresso in studio un cantante che eseguirà il pezzo dal vivo e l’ospite, senza poter vedere il cantante, dovrà indovinare se si tratta del cantante originale o di un imitatore.

Inoltre, agli ospiti della puntata, si aggiungeranno le “FakeStar”, sosia e imitatori di grandissimi personaggi musicali, in momenti che vedranno coinvolti anche gli ospiti della puntata, e i “Fakenomeni”, una serie di personaggi eccentrici che si esibiranno in imitazioni originali e fuori dagli schemi. Ci saranno, inoltre, le incursioni di Maurizio Di Girolamo e Gennaro Calabrese, con le loro imitazioni, tra cui quella di Roberto Benigni e di Flavio Insinna, e non mancherà uno spazio dedicato alle “Fake News” con Vincenzo Albano, che commenterà alcune notizie.