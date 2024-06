Faking It - Bugie criminali, stasera in tv il caso Dina Dore

Va in onda oggi, lunedì 10 giugno 2024, dalle 21.25 su Nove la la puntata del programma true crime "Faking It - Bugie criminali" incentrata sul delitto Dina Dore. Pino Rinaldi, conduttore e giornalista, con l’aiuto di alcuni esperti, analizza il celebre femminicidio del 2008, ponendo l'attenzione i comportamenti di Francesco Rocca, marito e mandante dell'omicidio.

Faking It – Bugie criminali: il delitto Dina Dore

Nella tranquilla cittadina di Gavoi (provincia di Nuoro) si consumò uno dei delitti più inquietanti e controversi della cronaca nera italiana. Dina Dore, giovane madre e moglie di un rispettato dentista, fu assassinata nel marzo del 2008 in circostanze che lasciarono la comunità sconvolta e le forze dell'ordine alle prese con un mistero intricato.

Francesco Rocca, il marito di Dina, scoprì la tragedia al suo rientro a casa. La scena che si presentò davanti ai suoi occhi era agghiacciante: la loro figlioletta, Elisabetta, di soli otto mesi, era stata lasciata nel garage, ancora seduta nel suo seggiolino, circondata dal sangue della madre. Dina era stata brutalmente aggredita, immobilizzata con nastro adesivo e nascosta nel bagagliaio della sua auto, una Punto rossa, dove il suo corpo fu trovato più tardi. La dinamica dell'omicidio apparve subito insolita e priva di una motivazione chiara. L'ipotesi di un rapimento finito male sembrava poco plausibile, considerando che uccidere l'ostaggio avrebbe reso impossibile chiedere un riscatto, anche se i Rocca erano già stati vittime di tentativi di rapimento, come quello che aveva coinvolto il padre di Francesco, don Tonino, in passato sindaco di Gavoi. Le indagini iniziarono a indagare sull'ambiente della criminalità locale, ma senza risultati concreti per diversi mesi.

Nonostante il lungo stallo nelle indagini, un frammento di DNA trovato sul nastro adesivo utilizzato per immobilizzare Dina rappresentò un punto di partenza per gli investigatori; ma senza un sospettato con cui confrontare il campione, l'inchiesta sembrava destinata a un vicolo cieco. La svolta arrivò quando Stefano Lai, un conoscente del giovane Pierpaolo Contu, si fece avanti con una rivelazione scioccante: Contu gli aveva confessato di aver ucciso Dina su commissione di Francesco Rocca, per una somma di 250.000 euro. Un altro colpo di scena avvenne quando una lettera anonima, confermante le dichiarazioni di Lai, fu trovata sul parabrezza dell'auto di Graziella Dore, la sorella di Dina. Questa prova, insieme alla corrispondenza del DNA sul nastro adesivo con quello di Contu, fornì agli inquirenti la certezza necessaria per procedere con le accuse.

Il processo portò alla luce dettagli sconcertanti sulla vita privata di Francesco e Dina. Al banco dei testimoni, Anna Guiso, l'assistente di Rocca e sua amante, rivelò che il dentista le aveva confessato di non aver mai amato sua moglie e di aver pianificato la sua morte. La Guiso descrisse anche il comportamento ossessivo e minaccioso di Rocca dopo la fine della loro relazione. Pierpaolo Contu fu condannato a 16 anni di carcere come esecutore materiale dell'omicidio, mentre Francesco Rocca ricevette una condanna all'ergastolo come mandante del delitto. Il movente era principalmente economico: un divorzio avrebbe comportato la dispersione del patrimonio familiare.

Dove vedere “Faking It - Bugie criminali” in tv e in streaming (10 giugno 2023)

“Faking It - Bugie criminali” va in onda lunedì 10 giugno 2024 su Nove a partire dalle 21.25 circa. Il programma è visibile anche sul sito ufficiale del canale e, per gli abbonati al servizio, è disponibile in streaming e on demand su Discovery +.

