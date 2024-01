Farwest con Salvo Sottile, le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Oggi, lunedì 22 gennaio 2024, a partire dalle 21.20, Rai 3 trasmette una nuova puntata di “Farwest”, il programma d'inchiesta e approfondimento condotto da Salvo Sottile. Viaggio nei problemi, di ieri e di oggi, che affliggono il nostro paese che, soprattutto in quelle "terre di nessuno" paragonabili, parafrasando il titolo, a dei far west.

Farwest: le anticipazioni di questa sera

"Farwest," il programma condotto da Salvo Sottile, torna questa sera con un appuntamento carico di argomenti densi e più che mai attuali: l'attenzione è focalizzata sul sistema sanitario in Campania, esplorando le criticità che affliggono questa realtà complessa. I telegiornali regionali e nazionali informano sempre più di frequente su episodi di personale sanitario aggredito. Il racconto della trasmissione di Rai 3 inizia proprio nei pronto soccorso, teatro di recenti episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari. L'inchiesta si spinge poi nel settore delle ambulanze private, mettendo in luce la spietata competizione tra gli operatori per ottenere il trasporto di pazienti. Un quadro tutt'altro che idilliaco: in che misura migliorabile e in quanto tempo?

A breve distanza dalla scarcerazione di Michele Misseri, il quale persiste nella sua ammissione di colpevolezza, "Farwest" affronta l'omicidio di Sarah Scazzi con testimonianze inedite e documenti esclusivi. L'inchiesta rianalizza un caso mediatico che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva, cercando di capire se la giustizia sia stata effettivamente compiuta. Le risposte non sono univoche: possibile, prima o poi, giungere ad una verità assoluta?

Il programma di Salvo Sottile si presenta come un viaggio attraverso le zone di "far west" d'Italia, terre di confine in cui le regole tradizionali sono venute meno, lasciando spesso le persone deboli e meno fortunate a pagare il prezzo più alto. Oltre alle inchieste, "Farwest" offre, settimana dopo settimana, il racconto di storie, approfondimenti e interviste, con un formato che integra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio. Il tutto per dare voce al disagio, all'impotenza e all'indignazione di coloro che subiscono prepotenze e ingiustizie, cercando di gettare luce sulla realtà e suggerire possibili soluzioni.

“Farwest”, è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni.

Dove vedere “Farwest” in tv e in streaming (22 gennaio)

La nuova puntata di “Farwest” va in onda lunedì 22 gennaio a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV