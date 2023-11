Farwest con Salvo Sottile, da stasera in tv: le anticipazioni

Inizia oggi, 27 novembre 2023, dalle 21.20 su Rai 3, “Farwest”, il nuovo programma condotto da Salvo Sottile, che prende il posto, quello del prime time del lunedì, che fino alla scorsa stagione apparteneva a "Report" (nel frattempo passato alla domenica). Quello di Sottile è un programma d'inchiesta ma anche di approfondament, che vuole scavare in alcuni degli aspetti più complessi e problematici del nostro paese.

Farwest: le anticipazioni

Salvo Sottile si appresta a lanciarsi nella nuova avventura televisiva con "Far West", un programma d'inchiesta in onda su Rai 3 ogni lunedì in prima serata a partire dal 27 novembre. Il giornalista, noto per il suo impegno nel giornalismo d'inchiesta, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso i "far west" d'Italia, le zone di confine in cui le regole tradizionali sembrano saltare e le conseguenze pesano maggiormente sui più vulnerabili.

Il titolo stesso del programma, caro a tanti spettatori appassionati al genere western, capace di fare la storia del cinema, è stato scelto per evocare immagini di terre dove lo Stato fatica ad arrivare e dove l'ingiustizia può prosperare. Sottile e il suo team d'inviati affronteranno storie, inchieste e approfondimenti, cercando di portare alla luce le zone più oscure del Paese. La trasmissione sarà caratterizzata da una continua interazione tra collegamenti in diretta, reportage e testimonianze in studio.

Il conduttore sottolinea che il programma non sarà un "anti-Report", ma piuttosto un contributo al panorama dell'approfondimento giornalistico. L'obiettivo è quello di offrire un racconto onesto e diretto delle storie, senza pregiudizi nei confronti di nessuno. La politica sarà parte del racconto solo se necessario, altrimenti l'attenzione sarà focalizzata sulle storie stesse.

La prima puntata di "Far West" affronterà temi di grande attualità, inclusa la violenza di genere con un caso che coinvolge un calciatore che avrebbe filmato e diffuso video intimi di due ragazze. La trasmissione esplorerà anche la strage di via d'Amelio, offrendo uno sguardo diverso grazie alla testimonianza esclusiva dell'avvocato Fabio Trizzino, genero di Borsellino.

Il programma si propone di coprire una vasta gamma di argomenti, dalla cronaca nera al sociale, dall'edilizia al lavoro nero, fino a casi di ricatto sessuale e truffe ai danni dello Stato. Salvo Sottile, conscio della responsabilità di occupare il primo slot serale del lunedì su Rai 3, mira a offrire un giornalismo di qualità e un approfondimento che possa soddisfare il pubblico contemporaneo.

La squadra di "Far West" è composta da un gruppo di giovani giornalisti e ogni puntata presenterà tre storie diverse, ognuna con il suo approccio e stile, offrendo al pubblico una panoramica completa delle sfide e delle ingiustizie che affliggono il paese.

Dove vedere “Farwest” in tv e in streaming (dal 27 novembre)

La prima puntata di “Farwest” va in onda lunedì 27 novembre a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

