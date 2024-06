Farwest: l'inchiesta su Fedez e la donazione di Amatrice

Farwest, programma di Rai 3 condotto da Salvo Sottile, torna a indagare su Fedez con un'inchiesta che riguarda la trasparenza delle sue attività benefiche. Il servizio vuole fare luce su quanto accaduto con la pubblicazione del libro di favole "Quando sarai grande", scritto dal rapper nel 2019 a sostegno dell'associazione Heal Onlus che promuove la ricerca sui tumori cerebrali infantili, e sulle donazioni annunciate per i terremotati di Amatrice. Scopriamo insieme cosa ha detto Fedez che, tramite i suoi avvocati, ha diffidato la trasmissione.

Due giorni dopo il terremoto del 2016 Fedez sposa una iniziativa benefica promossa dal Fatto Quotidiano e promette una donazione da parte della sua casa discografica Newtopia. "Da oggi Newtopia devolverà gli incassi e gli utili di Vorrei ma non posto e di Andiamo a comandare", dice in un video su Instagram. Poi nel post specifica che a essere devoluto sarà il 100% dei ricavati delle canzoni raccolti nei successivi tre mesi. A questo Fedez precisa che aggiungerà una donazione personale.

A fronte di questo, Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, sostiene però di non aver mai sentito Fedez. Cinzia Monteverdi del Fatto Quotidiano spiega: "Lui fece un bonifico, ho qui l'estratto conto. Riconducibile alla società di Fedez nominata Zedef srl abbiamo solo un bonifico di 5mila euro effettuato il 30 agosto 2016". A questi 5mila euro si aggiungono quelli di J Ax, all'epoca socio di Fedez in Newtopia, effettuato in contemporanea.

Le donazioni di Fedez insomma sarebbero state effettuate quattro giorni dopo la pubblicazione del video. La domanda di Farwest è: quelle somme sono le donazioni personali dei cantanti? E cosa sarebbe accaduto al resto, ovvero ai ricavi delle canzoni dei successivi tre mesi? Forse anche in questo caso c'è stato un "errore di comunicazione"? Monteverdi risponde: "Io non parlerei di errore di comunicazione perché il suo messaggio era molto chiaro. Parlerei piuttosto di una mancanza di trasparenza che è diventata un po' una abitudine dove la devi sparare grossa e poi magari nella tua vita ridimensioni le cose".

Quella di Amatrice non è l'unica iniziative benefica del cantante. Ce ne sono anche altre. Farwest affronta quella legata al libro di favole "Quando sarai grande", scritto personalmente dal rapper nel periodo della nascita del figlio Leone. "In questa attività c'è una parte di beneficenza. Parte dei ricavati andranno alla Heal, che si occupa di prevenzione e cura dei tumori infantili", dice anche in questo caso Fedez in un video. Ma che ha da dire la fondazione? "La somma destinata alla nostra iniziativa era di 15mila euro, che venne anche velocemente donata". Secondo l'associazione inoltre il pagamento sarebbe stato effettuato "sicuramente prima della vendita del libro".

L'Agcom sul caso preferisce non intervenire. Rebecca Pecori, giornalista di Farwest, raggiunge il rapper in occasione di una sua uscita pubblica e gli dice che, nel caso del libro, il consumatore potrebbe essere stato indotto a pensare che potesse esserci una relazione tra la vendita del libro e la sua donazione. "L'attività è stata fatta, i soldi sono stati donati e né l'Antitrust né nessun altro tipo di ente ha detto nulla", risponde Fedez. La sua donazione arriva ad aprile, il libro va in stampa a maggio, sottolinea Pecori. "Ma io magari il contratto lo firmo prima", risponde Fedez. E nel caso di Amatrice? Fedez spiega di aver tirato fuori delle ricevute del 2016, ma poi la conversazione viene interrotta da alcuni presenti e non viene più ripresa.

Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Carlo Rienzi (Codacons)

Sempre parlando del caso di Fedez, Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, parla di accanimento contro il rapper da parte della giornalista di FarWest Rebecca Pecori e di Selvaggia Lucarelli, il che provoca la reazione negativa di Lucarelli, che prima critica il rapper per aver donato una somma esigua rispetto alle sue possibilità economiche e poi commenta: "Sono allibita dalle parole del Presidente del Codacons. Parla di accanimento nei confronti di Fedez perché una giornalista gli ha fatto delle domande? Lui ha denunciato Chiara Ferragni in 104 procure d’Italia e parla di accanimento? Mi viene un po’ da sorridere".

Poi la Lucarelli lancia un'altra frecciata, questa volta a Rienzi, anche visto che il caso del "Pandoro-gate" e la vicenda del libro di Fedez hanno molti punti in comune: "Si è interessato moltissimo alla questione Ferragni e non capisco perché non si interessi del caso Fedez". Non tarda la risposta: "E quindi se mi sono interessato della Ferragni mi devo interessare anche del marito? Ci siamo interessati alla Ferragni perché il Pandoro aveva un cartiglio truffaldino e abbiamo fatto una denuncia a 104 procure della Repubblica e abbiamo ottenuto l’incriminazione della Ferragni. Noi, non lei. Questo non significa che dobbiamo anche analizzare tutte le donazioni di Fedez. Chiaro? Fate bene a denunciare, ma lasciateci fuori [si riferisce al Codacons, ndr]“.

Il pestaggio di Cristiano Iovino

Fedez non proferisce parola, invece, sul pestaggio a Cristiano Iovino avvenuto tra il 21 e 22 aprile scorso a 4 km dalla discoteca The Club di Milano, dove poco prima c'era stata una lite tra il rapper e l'uomo, e sorride quando la giornalista gli riferisce che alcune persone stanno prendendo farmaci a causa del trauma subito. Fedez ha sempre negato di essere stato presente al pestaggio. Un testimone, spiega la giornalista, sarebbe stato minacciato da alcuni uomini che sarebbero coinvolti nel pestaggio: un paio di loro gli avrebbero chiesto i documenti per capire dove abitasse e ora il testimone ha paura a uscire di casa.

Quest'ultimo dice di aver visto Fedez uscire dal luogo dove è avvenuto il violento fatto, ma di non averlo visto né entrare, né alzare le mani. Qual è la verità?