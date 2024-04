Farwest con Salvo Sottile, le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Nuova appuntamento con “Farwest”, il programma di Salvo Sottile in onda oggi, 29 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 3. Sono diversi gli approfondimenti della serata e toccano gli più svariati campi: si va dal delitto di Arce al colonnello denunciato per stalking, dall'epidemia di brucellosi che minaccia la produzione di mozzarelle di bufala nel casertano alle infiltrazioni della ‘Ndrangheta in Piemonte.

Farwest: le anticipazioni del 29 aprile 2024

Al centro della nuova puntata di "Farwest", programma di Rai 3 condotto da Salvo Sottile, troviamo un approfondimento sul delitto di Arce. Il caso di Serena Mollicone è un caso irrisolto di omicidio avvenuto il 1º giugno 2001 ad Arce, in provincia di Frosinone. La giovane, di 18 anni, scompare e viene trovata morta due giorni dopo in una zona boschiva. Il corpo presenta segni di violenza, con la testa avvolta in un sacchetto di plastica e mani e piedi legati. Le indagini, inizialmente lente, coinvolgono diverse ipotesi e sospettati nel corso degli anni. Nel 2018, accertamenti tecnici confermano che l'omicidio è avvenuto nella caserma dei carabinieri di Arce. Nel 2020, cinque persone, tra cui tre carabinieri, vengono rinviati a giudizio. Dopo un lungo processo, nel luglio 2022, tutti gli imputati vengono assolti perché il fatto non sussiste, lasciando irrisolto il caso di Serena Mollicone. Negli ultimi giorni sono emersi nuovi testimoni sulla mattina della scomparsa.

Un altro approfondimento riguarda l'epidemia di brucellosi che minaccia la produzione di mozzarelle di bufala nel casertano. Questo fenomeno rappresenta una minaccia non solo per l'industria lattiero-casearia, ma anche per l'economia locale e la salute pubblica. Le malattie hanno ripreso a diffondersi dal 2014. Esistono possibili soluzioni per contrastarla?



Spazio, poi, alla vicenda di una denuncia per stalking nei confronti di un colonnello dei Carabinieri, un investigatore di punta coinvolto nei più grandi processi di mafia e terrorismo. Un caso capace di sollevare importanti questioni sulla sicurezza e sulla protezione delle vittime di stalking. E, ancora, si parla anche delle presunte infiltrazioni della ‘Ndrangheta in Piemonte, con focus sulle connessioni criminali che possono influenzare la vita quotidiana di questa regione. In conclusione, si parla delle nuove frontiere del gioco d’azzardo in Italia, con analisi sui programmi legati alla regolamentazione e alla prevenzione del gioco compulsivo.

Dove vedere “Farwest” in tv e in streaming (29 aprile)

La nuova puntata di “Farwest” va in onda lunedì 29 aprile a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV