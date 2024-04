Farwest con Salvo Sottile, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Riprende oggi, 15 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 3, la messa in onda di “Farwest”, il programma condotto da Salvo Sottile, che propone, ancora una volta il lunedì in prima serata, inchieste e approfondamenti capaci di mettere un po' di ordine in alcuni degli aspetti più complessi e problematici del nostro territorio.

Farwest: le anticipazioni del 15 aprile 2024

"Farwest", il programma condotto da Salvo Sottile in onda su Rai 3, si prepara ad una nuova edizione, mettendo in campo una serie di argomenti importanti e di sicuro interesse. Anche in questo nuovo ciclo di puntate "Farwest" si distingue per la varietà di argomenti trattati: il sociale, la cronaca nera, il lavoro, le truffe ai danni dello Stato e molto altro. La trasmissione mira a offrire un racconto onesto e diretto delle storie, senza pregiudizi e con uno sguardo attento alle sfide del nostro tempo.

Nella puntata in onda oggi, 15 aprile, in primo piano ci sarà un approfondimento sulla strage di Erba, un caso che ha scosso l'opinione pubblica italiana anni fa e che potrebbe essere riaperto da una nuova udienza. "Farwest" si avvale di nuovi elementi e riflessioni sulla vicenda, con la volontà di fornire, per quanto possibile, luce su una delle pagine più oscure della cronaca recente.

La puntata affronterà anche il tema delle truffe legate al Superbonus, un incentivo fiscale volto a favorire la riqualificazione energetica degli edifici, ma che purtroppo ha aperto la strada a pratiche fraudolente. Una ulteriore inchiesta sarà dedicata anche a un'università fantasma, che rilascia titoli di studio fasulli, mettendo in risalto un fenomeno preoccupante nel panorama dell'istruzione italiana.

"Farwest" si propone, puntata dopo puntata, come un viaggio attraverso i "far west" d'Italia, le terre di confine dove le regole sembrano saltare e i più deboli sono costantemente a rischio. Salvo Sottile e la sua squadra di inviati daranno voce al disagio e all'indignazione di coloro che subiscono prepotenze e ingiustizie, cercando di mettere in luce la realtà e di suggerire possibili soluzioni.

Dove vedere “Farwest” in tv e in streaming (15 aprile)

La prima puntata della nuova edizione di “Farwest” va in onda lunedì 15 aprile a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

