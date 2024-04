Farwest con Salvo Sottile, le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Nuova puntata di “Farwest”, il programma di Salvo Sottile in onda oggi, 22 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 3. Attraverso interviste e analisi accurate il programma porta alla luce le sfide e le ingiustizie affrontate dalle persone, soprattutto quelle vulnerabili. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, in cui le regole sono saltate e a pagare sono i più deboli.

Farwest: le anticipazioni del 22 aprile 2024

Nella nuova puntata di "Farwest" si parla della vicenda che coinvolge un calciatore senegalese del Torino, Demba Seck, e il procuratore Enzo Bucarelli. Tutto ha inizio con la denuncia dell'ex fidanzata di Seck, che sospetta di essere stata ripresa di nascosto durante un rapporto sessuale e teme che il video sia stato diffuso come vendetta per la fine della relazione. Le indagini portano alla luce una serie di eventi: la cancellazione del video dal telefono di Seck, le chat in cui il video è stato inviato a due persone e la richiesta di sequestro del cellulare di un ex compagno di squadra di Seck, Sasa Lukic (che non trova risposta). Oltre a tutto ciò, emerge che Bucarelli, il procuratore, avrebbe promesso all'ex fidanzata di Seck che i video non sarebbero stati divulgati e avrebbe convinto la ragazza a non procedere ulteriormente contro di lui, anche facendola firmare una transazione economica. Ora, Bucarelli è sotto accusa per aver cancellato i video, accusato di fronde in processo penale e depistaggio.

Nel corso della serata vediamo anche un approfondimento sul fenomeno delle "Bestie di Novara", una setta coinvolta in un processo in corso, con un reportage dettagliato sulla struttura, le regole e le testimonianze delle vittime.

E, ancora, è dedicato ampio spazio alla comprensione delle dinamiche del settore dell'energia, con particolare attenzione al passaggio dal mercato a maggiori tutele al mercato libero. Vengono dunque analizzati gli impatti di questo cambiamento sulle famiglie e sulle imprese, con l'obiettivo di fornire informazioni utili e pratiche.

Un'altra inchiesta affronta il fenomeno della diffusione delle targhe straniere come escamotage per risparmiare sulle tariffe assicurative Rc auto. Attraverso testimonianze, dati e analisi, si prova a comprendere le implicazioni di questa pratica e le possibili soluzioni per contrastarla.

Dove vedere “Farwest” in tv e in streaming (22 aprile)

La nuova puntata di “Farwest” va in onda lunedì 22 aprile a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

