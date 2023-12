Farwest con Salvo Sottile, stasera in tv: le anticipazioni

Oggi, lunedì 11 dicembre 2023, dalle 21.20 su Rai 3, Salvo Sottile torna con il suo “Farwest”, il nuovo programma d'inchiesta e approfondamenti, che si occupa di complessi e problematici aspetti del nostro territorio. Questa sera si parla dell' agenda rossa di Paolo Borsellino degli scandali recentemente emersi nel Comune di Santa Marinella.

Farwest: le anticipazioni di questa sera

Il terzo appuntamento con "Farwest", programma condotto da Salvo Sottile, si concentra sull'agenda rossa di Paolo Borsellino e sulla seconda fase dell'inchiesta che indaga sui presunti legami tra l'imprenditoria del Nord e la mafia siciliana.

Quasi trentun anni dopo la Strage di via D’Amelio, nuovi dettagli, frammenti di testimonianze inedite e versioni contrastanti emergono costantemente riguardo alla misteriosa sparizione dell’ "Agenda rossa" di Paolo Borsellino. La Procura di Caltanisetta conduce approfondite indagini da diversi mesi su questo tema, e i risultati parzialmente divulgati dai media e diffusi attraverso i social media sono avvolti dal segreto investigativo. Il destino della borsa di Borsellino e del suo contenuto è al centro anche delle attività della Commissione Parlamentare Antimafia, che continua a indagare sulla questione.

Inoltre, il programma esplorerà lo scandalo che ha scosso il Comune di Santa Marinella, con uno sguardo attento ai centri non autorizzati che praticano interventi di medicina estetica. La cittadina costiera del Lazio è al centro della cronaca, con il sindaco di Santa Marinella sorpreso in incontri intimi nel suo ufficio comunale. La particolarità di questa storia sta nelle microspie utilizzate per rivelare gli affari amorosi all'interno del Comune, installate dal tribunale nell'ambito di un'indagine su presunta corruzione. Un coinvolgimento diretto del sindaco Pietro Tidei solleva un polverone di domande sull'indagine stessa.

"Farwest" offre uno sguardo approfondito nei territori italiani dove le regole tradizionali sono ormai obsolete, con conseguenze spesso gravi per i più vulnerabili. Salvo Sottile e il suo team di giovani inviati esplorano queste realtà attraverso storie, inchieste e interviste, creando una narrazione dinamica con collegamenti, reportage e testimonianze in studio. Il programma si propone dunque di dare voce al disagio, all'impotenza e all'indignazione di coloro che subiscono abusi e ingiustizie.

Dove vedere “Farwest” in tv e in streaming (11 dicembre)

La terza puntata di “Farwest” va in onda lunedì 11 dicembre a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV