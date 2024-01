Farwest con Salvo Sottile, stasera in tv: le anticipazioni

Va in onda oggi, lunedì 15 gennaio 2024, dalle 21.20 su Rai 3, la seconda puntata dell'anno di “Farwest”, il programma d'inchiesta e approfondamenti condotto da Salvo Sottile che, settimana dopo settimana, ci parla di intricati e critici problemi del nostro paese. Da un caso legato alle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 a una vicenda riguardante il figlio di un oligarca: ecco cosa ci propone la serata.

Farwest: le anticipazioni di questa sera

"Farwest" continua ad esplorare fatti di rilevanza nazionale, un viaggio attraverso i "far west" italiani, terre di confine in cui le regole tradizionali sembrano scomparse, lasciando spazio a un caos che colpisce soprattutto i più vulnerabili. Salvo Sottile e la sua squadra di giovani inviati conducono il pubblico attraverso inchieste, storie, interviste e approfondimenti inerenti a casi di ieri e di oggi, mettendo in luce il disagio, l'impotenza e l'indignazione di coloro che subiscono prepotenze e ingiustizie. Una panoramica sulla realtà, dunque, che prova quando possibile a proporre possibili soluzioni e a promuovere una riflessione critica sulla società contemporanea.

Nell'odierno appuntamento con "Far West, Salvo Sottile Il conduttore, parte da una pista da bob, destinata alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, per imbastire un'inchiesta che delinea il contesto e la cronologia di questa controversa realizzazione. Il tutto anche filtrando la vicenda attraverso una lettera esclusiva del Comitato Internazionale Olimpico.

La puntata promette, inoltre, altre rivelazioni eccezionali, rivelando i dietro le quinte della più clamorosa evasione degli ultimi anni: protagonista di questa vicenda è Artem Uss, figlio di un oligarca russo. La sua figura, ricercata a livello internazionale, con una taglia di 7 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti, diventa il fulcro di una intricata spy story internazionale. Il percorso di questo incredibile caso parte dall'Italia, attraversa la Serbia e si snoda tra gli oscuri meandri dell'entourage di Putin.

“Farwest”, è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni.

Dove vedere "Farwest" in tv e in streaming (15 gennaio)

La nuova puntata di “Farwest” va in onda lunedì 15 gennaio a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

