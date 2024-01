Farwest con Salvo Sottile, stasera in tv: le anticipazioni

Riprende oggi, lunedì 8 gennaio 2024, dalle 21.20 su Rai 3, il viaggio di Salvo Sottile nel suo “Farwest”. Il programma d'inchiesta e approfondamenti si occupa di complessi e problematici aspetti del nostro territorio. Questa sera si parla del settore immobiliare, in tutti i suoi risvolti più critici, ma anche dell'omicidio di Willy Monteiro e del settore delle criptovalute.

Farwest: le anticipazioni di questa sera

Terminate le feste, Salvo Sottile torna il lunedì, in prima serata su Rai 2, ad occuparsi di complessi argomenti: storie che hanno segnato la storia, recente ma non solo, del nostro paese, soprattutto in luoghi che sembrano incarnare lo spirito delle "terre di nessuno" o, come rende esplicito il titolo del programma, di far west dei nostri tempi.

L'indagine principale del primo appuntamento del 2024 di "Far West" approfondisce in lungo e in largo il tema del settore immobiliare, che spazia dai mutui a tasso variabile agli affitti brevi nei suggestivi centri storici delle città italiane, mettendo in luce le sfide affrontate dai proprietari di Bed and Breakfast a Roma con l'arrivo di cartelle esose. Inoltre, si esploreranno le anomalie nella gestione dei condomini, evidenziando le difficoltà che gli studenti fuorisede affrontano nel reperire alloggi a costi accessibili.

Successivamente, "Far West" propone un approfondimento sull'omicidio di Willy Monteiro, il giovane di ventuno anni tragicamente ucciso nel 2020 a Colleferro. L'obiettivo sarà ripercorrere l'intera vicenda, analizzando gli interrogativi ancora irrisolti. Il focus è seguito da un reportage sulla crescente criminalità e violenza giovanile nel basso Lazio.

Infine, Salvo Sottile e il team del programma ci guidano nel "far west" delle criptovalute, dove dietro allettanti offerte di investimento potrebbero celarsi vere e proprie truffe finanziarie. Un argomento di certo non semplice, quello del mondo delle monete virtuali, che nasconde lati oscuri, propri di una nuova frontiera finanziaria ancora da decifrare.

Dove vedere “Farwest” in tv e in streaming (8 gennaio)

La prima puntata del 2024 di “Farwest” va in onda lunedì 8 gennaio a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

