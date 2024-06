FarWest, con Salvo Sottile: le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Va in onda oggi, lunedì 10 giugno, dalle 21.20 su Rai 3, il programma “FarWest”. La cronaca nera, le indagini giudiziarie, le inchieste sociali: Salvo Sottile e il suo team indagano sui retroscena più oscuri del nostro paese, attraverso una puntata densa di rivelazioni e risvolti inaspettati su importanti e dibattuti casi.

Farwest: le anticipazioni del 10 giugno 2024

In apertura di puntata "FarWest" riaccende i riflettori su uno dei casi giudiziari più noti e controversi d’Italia: quello del Mostro di Firenze. La trasmissione presenta degli audio inediti che potrebbero mettere in discussione la pista del cosiddetto “rosso del Mugello”. Viene inoltre proposta un’intervista esclusiva a una persona che ha raccolto le confidenze di Pietro Pacciani negli ultimi anni della sua vita, offrendo un punto di vista inedito sulle indagini e sulle vicende legate a uno dei serial killer più famigerati del Paese.

Proseguendo, il programma indaga su una serie di omicidi inquietanti avvenuti nei pressi di Milano a partire dagli anni '60. Questi delitti, mai risolti, potrebbero essere opera di un altro mostro seriale, ancora sconosciuto. Salvo Sottile e il suo team analizzano questi crimini, cercando di scoprire se esiste un collegamento tra di essi e un nuovo possibile serial killer che ha agito nell’ombra per decenni.

Il focus si sposterà poi sui problemi legati al settore immobiliare, con un'inchiesta dettagliata sulle aste giudiziarie. "FarWest" esamina il processo di acquisto di una casa all’asta, valutando se questa modalità rappresenti un vero affare o se presenti rischi significativi per gli acquirenti. Milano, città leader in Europa per attrazione di investimenti immobiliari, è al centro dell’indagine: nonostante il suo primato, la città è anche simbolo delle difficoltà di accesso alla casa, aggravate da recenti inchieste della procura milanese che stanno scuotendo il mondo dei costruttori e degli uffici comunali per presunti abusi edilizi.

A chiudere la puntata, la seconda parte dell’inchiesta sui ladri affiliati alla mafia georgiana. Questa settimana l’indagine si concentra su Bari, città dove la mafia georgiana sembra aver piantato radici profonde. Il approfondisce le dinamiche e le operazioni di questa organizzazione criminale, rivelando come uno dei suoi presunti capi viva ancora in questa città.

"Farwest" è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Manuela Iatì e Marialaura Crucian.

Dove vedere “FarWest” in tv e in streaming (10 giugno)

La nuova puntata di “FarWest” va in onda lunedì 10 giugno 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

