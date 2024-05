FarWest, con Salvo Sottile: le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Nuova puntata di “FarWest”, il programma d'approfondimento che vede Salvo Sottile e la sua squadra indagare su varie e complesse questioni riguardanti il territorio italiano. In onda oggi, 13 maggio, a partire dalle 21.20 su Rai 3, la trasmissione propone questa sera un ampio focus sul caso della cooperativa "Il Forteto".

Farwest: le anticipazioni del 13 maggio 2024

Nella nuova puntata di "FarWest" Salvo Sottile introduce un esauriente approfondimento sul caso della cooperativa "Il Forteto". Inizialmente fu concepita come un'utopia agricola, fiore all'occhiello delle bellissime campagne toscane: sulla carta gli ideali promettevano una vita comunitaria fondata su principi di solidarietà e condivisione. I propositi di questa realtà sono poi franati, hanno scosso le fondamenta della moralità sociale con rivelazioni degli abusi perpetrati ai danni di minori. Oltre ai processi, il mistero persiste intorno alle responsabilità istituzionali e al presunto tesoro scomparso della "setta". Il programma si addentrerà nelle pieghe di quello che sembra essere un impero economico occulto, svelando per la prima volta cruciali connessioni politiche, giudiziarie e religiose del Forteto. Cosa si nasconde nella rete intricata di protezione che avrebbe consentito al fondatore di perpetrare le proprie azioni nell'ombra per decenni?

Successivamente la puntata indaga a fondo sul controverso mondo delle sostanze dopanti in Italia, scrutando da vicino l'uso diffuso nelle palestre di quartiere fino all'acquisto online di tali prodotti, passando per le influenze esercitate dalle consulenze reperite sui social network. Si tratta di un viaggio nelle zone più oscure della nostra società: il servizio si propone di svelare verità sconvolgenti e inaspettate connessioni.

"Farwest" è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Manuela Iatì e Marialaura Crucian.

Dove vedere “FarWest” in tv e in streaming (13 maggio)

La nuova puntata di “FarWest” va in onda lunedì 13 maggio 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

