FarWest, con Salvo Sottile: le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Oggi, lunedì 17 giugno, a partire dalle 21.20, Rai 3 trasmette una nuova puntata di “FarWest”. Salvo Sottile presenta approfondimenti e inchieste, storie personali, interviste. Il programma mira non solo a documentare il disagio e l'impotenza di chi vive situazioni critiche, ma anche a suggerire possibili soluzioni, garantendo uno sguardo lucido e critico sulla realtà contemporanea.

Farwest: le anticipazioni del 17 giugno 2024

La nuova puntata di "FarWest" mette in primo piano un'inchiesta sul caso di Yara Gambirasio, quasi tredici anni dopo la sua tragica scomparsa. Massimo Giuseppe Bossetti, condannato all'ergastolo con sentenza definitiva, continua a proclamarsi innocente. I suoi avvocati lottano da anni per ottenere l'accesso ai campioni genetici che lo hanno incriminato, convinti che nuovi esami possano dimostrare la sua innocenza. "FarWest" ripercorre la vicenda, ponendo una domanda cruciale: il DNA è davvero la prova inconfutabile che spesso viene considerata? Il programma indaga a fondo sulle potenzialità e i limiti di questa tecnologia rivoluzionaria, intervistando esperti e analizzando casi emblematici.

Successivamente l'attenzione si sposta su un problema sanitario di portata globale: l'antibiotico-resistenza. Questo fenomeno, definito la "pandemia silenziosa", provoca migliaia di morti ogni anno in Italia, un dato che colloca il nostro Paese tra i peggiori in Europa. "FarWest" visita laboratori di ricerca e intervista i principali esperti del settore per capire come i batteri resistenti stanno minando la salute pubblica. Vengono inoltre raccontate storie di persone colpite da infezioni resistenti, spesso contratte in ospedale, che oggi vivono con gravi disabilità. Quali sono le possibili strategie per affrontare questa emergenza?

Un altro tema importante della puntata è quello riguardante la spesa legata ai farmaci. Nonostante i vantaggi economici e terapeutici, in Italia l'uso dei farmaci generici è significativamente inferiore rispetto ad altri Paesi europei: solo il 23% del totale delle medicine acquistate appartiene a questa categoria. "FarWest" illustra le ragioni dietro questa tendenza, con un focus sul mondo delle farmacie, degli studi medici e delle case farmaceutiche. Attraverso interviste e reportage, il programma prova a capire perché i consumatori italiani siano restii ad abbracciare i generici e quali interessi economici possano celarsi dietro questa resistenza.

"Farwest" è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Manuela Iatì e Marialaura Crucian.

Dove vedere “FarWest” in tv e in streaming (17 giugno)

La nuova puntata di “FarWest” va in onda lunedì 17 giugno 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera