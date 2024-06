"FarWest" con Salvo Sottile, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni e gli argomenti

Oggi, lunedì 24 giugno, a partire dalle 21.20 su Rai 3, Salvo Sottile conduce l'ultima puntata stagionale di “FarWest”, un programma che propone settimanalmente inchieste su temi di grande attualità e interesse. Questa sera si parla del "caro estate" e della controversa e chiacchierata vicenda che ha recentemente coinvolto Fedez.

Farwest: le anticipazioni del 24 giugno 2024

La prima pagina dell'ultima puntata stagionale di "FarWest" si concentra sul "caro estate" che sta colpendo duramente le vacanze degli italiani. Quest'anno, infatti, i costi per andare in vacanza sono aumentati dal 15% al 20%. Le famiglie sono le più penalizzate, costrette a pagare prezzi esorbitanti non solo per il soggiorno e i servizi in spiaggia, ma anche per affidare i propri figli a centri estivi particolarmente costosi. Parallelamente all'aumento dei costi, Confcommercio stima che nel 2024 mancheranno circa 170mila lavoratori stagionali nel settore terziario, con una forte incidenza nei servizi legati al turismo. Perché così tanti posti rimangono vacanti? Le ragioni sono molteplici e complesse, spaziando da condizioni lavorative poco attraenti a salari non competitivi. Da sottolineare anche gli aumenti generalizzati delle tariffe: dai voli agli hotel , dai traghetti ai ristoranti, fino ai servizi balneari.

La puntata prosegue con un focus su Fedez, il rapper più famoso d'Italia, coinvolto in un caso giudiziario. Fedez è stato al centro delle cronache per un presunto coinvolgimento nel pestaggio di Cristiano Iovino, personal trainer romano e influencer, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile nel complesso residenziale di City Life. Secondo le accuse, Fedez era presente al momento del pestaggio da parte di un gruppo di 8-9 uomini. I due hanno successivamente raggiunto un accordo transattivo in cui Iovino ha rinunciato a qualsiasi azione penale contro il rapper.

Per finire FarWest" ha realizzato uno speciale sul mondo dell'esoterismo in Italia. I dati dicono che ogni giorno circa 30mila consulti vengono richiesti per filtri d’amore, amuleti e lettura delle carte. Il programma indaga come operano questi sedicenti professionisti della magia, cercando di capire i loro metodi e i compensi richiesti. Un viaggio nei meandri del mondo dell’occulto per scoprire l'incredibile diffusione e l'influenza di queste pratiche.

"Farwest" è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Manuela Iatì e Marialaura Crucian.

Dove vedere “FarWest” in tv e in streaming (24 giugno)

L'ultima puntata stagionale di “FarWest” va in onda lunedì 24 giugno 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

