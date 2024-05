FarWest, con Salvo Sottile: le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Nuova puntata di “FarWest”, il programma d'approfondimento che vede Salvo Sottile e la sua squadra indagare su varie e complesse questioni riguardanti il territorio italiano. In onda oggi, 27 maggio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3, la trasmissione propone questa sera approfondimenti sulla famiglia Agnelli, sul mistero legato alla sparizione di Samuele Landi e sui voli di Stato.

Farwest: le anticipazioni del 27 maggio 2024

Il programma apre con un'approfondita analisi sulla famiglia Agnelli focalizzando l'attenzione sulla complessa (e chiacchierata) vicenda dell'eredità. Una "battaglia" che mette di fronte Margherita, figlia dell'Avvocato Gianni Agnelli, che ha firmato un accordo nel 2004 rinunciando alle quote della società cassaforte della famiglia, e i nipoti, con John Elkann in prima linea, attualmente ai vertici dell'impero costruito dal nonno. "FarWest" ricostruisce questo scontro dinastico che oggi si arricchisce di nuovi sviluppi a causa di un'inchiesta della procura di Torino. L'indagine verte sulla reale residenza di Marella Agnelli, moglie di Gianni: una vicenda che potrebbe avere implicazioni legali e fiscali significative.

La trasmissione continua con una sezione dedicata alle truffe estive, e fornisce preziosi consigli su come difendersi dalle frodi sempre più diffuse nel periodo delle vacanze.

Si discute poi del caro voli e si indaga su una vicenda intricata riguardante il rapporto tra l'ex Alitalia, ora Ita Airways, ed Etihad, ponendo l'attenzione sulla compravendita di un aereo utilizzato per i voli di Stato. Un focus che mira a svelare un'operazione finanziaria e politica complessa, soprattutto nei suoi aspetti più nascosti.

Nell'ultima parte "FarWest" si concentra sul mistero che avvolge la presunta morte di Samuele Landi, l'ex proprietario della compagnia telefonica Eutelia. Scomparso a febbraio al largo di Dubai dopo quindici anni di latitanza, la sua vicenda continua a sollevare domande. Per la prima volta, una delle figlie dell'uomo rompe il silenzio e rivela dettagli inediti sulla fuga e sulla presunta scomparsa del padre. Un'altra fonte parla degli affari di Landi negli Emirati, mentre documenti inediti permettono di ricostruire anche la storia del misterioso avvocato svizzero di Landi.

"Farwest" è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Manuela Iatì e Marialaura Crucian.

Dove vedere “FarWest” in tv e in streaming (27 maggio)

La nuova puntata di “FarWest” va in onda lunedì 27 maggio 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

