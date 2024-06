FarWest, con Salvo Sottile: le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Oggi, lunedì 3 giugno, alle 21.20 su Rai 3, il programma “FarWest” torna con una nuova puntata ricca di indagini e approfondimenti su casi di attualità che scuotono l'opinione pubblica. Condotta da Salvo Sottile, la trasmissione parla questa sera del caso della Guardia di Finanza Antonio Cerra e di truffe ai danni dei cittadini italiani.

Farwest: le anticipazioni del 3 giugno 2024

Nella nuova puntata di "FarWest" troviamo, in primo piano, un'inchiesta sul presunto suicidio del luogotenente della Guardia di Finanza Antonio Cerra, ritrovato senza vita l'11 maggio 2022 nella sua casa di Pizzo Calabro. Cerra aveva un ruolo di spicco nell'indagine "Petrolmafie" della Dda di Catanzaro, che aveva portato alla condanna di esponenti di rilievo della camorra e della 'ndrangheta. Nonostante l'ipotesi di suicidio confermata dal pubblico ministero, la famiglia di Cerra (e il loro legale) nutre seri dubbi e ha chiesto la riapertura delle indagini.Tra i punti critici sollevati ci sono le piste inesplorate, il segreto d’ufficio sui supporti informatici di Cerra e la mancanza di esiti dello stub sui residui di polvere da sparo. Inoltre, solo due delle telecamere di sorveglianza di fronte alla casa sono state visionate, senza il deposito integrale dei video.

La puntata prosegue con un'inchiesta sulle nuove truffe che sfruttano l'intelligenza artificiale. Questi strumenti sofisticati possono clonare la voce delle persone, diventando un'arma potentissima per i cybercriminali. Gli audio e video deepfake, capaci di riprodurre fedelmente voci e volti, vengono utilizzati per creare false promozioni di investimenti finanziari o simulare situazioni di pericolo che coinvolgono familiari. Solo in Italia, questa tipologia di truffe ha già generato danni per 140 milioni di euro. "FarWest" analizza le tecniche utilizzate dai truffatori e offre consigli su come difendersi da queste minacce insidiose.

Un'altra inchiesta della serata si concentra su un fenomeno in crescita: le truffe sulle assicurazioni auto, che si presentano sotto forma di offerte allettanti e preventivi vantaggiosi, spesso proposti da interlocutori gentili e professionali. Ma dietro queste apparenze si celano spesso false compagnie assicurative. Con l'aumento delle compagnie online, è diventato più facile per i consumatori cadere in spiacevoli trappole, sottoscrivendo polizze irregolari. Le truffe possono danneggiare sia direttamente gli utenti, lasciandoli senza copertura assicurativa, sia le compagnie assicurative stesse. "FarWest" fornisce ai telespettatori gli strumenti necessari per riconoscere i segnali di un raggiro e proteggersi da queste frodi.

"Farwest" è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Manuela Iatì e Marialaura Crucian.

Dove vedere “FarWest” in tv e in streaming (3 giugno)

La nuova puntata di “FarWest” va in onda lunedì 3 giugno 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV