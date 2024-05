FarWest, le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Salvo Sottile torna oggi, 6 maggio, con una nuova puntata di “FarWest”. In onda a partire dalle 21.20 su Rai 3, la trasmissione affronta vari e complessi e problemi del nostro territorio. Questa sera si va dalla banda della Uno bianca alla coppia Fedez-Ferragni, dagli appalti truccati alla criminalità organizzata cinese.

Farwest: le anticipazioni del 6 maggio 2024

La nuova puntata di "FarWest" pone in primo piano la celebre vicenda della banda della Uno Bianca. Recentemente, la richiesta di riapertura delle indagini da parte dei familiari delle vittime ha riaperto interrogativi su questo oscuro capitolo della criminalità italiana. La banda, attiva tra il 1987 e il 1994, seminò morte e terrore, compiendo oltre 100 colpi, causando la morte di 24 persone e ferendone altre 102. Oggi, Bologna commemora questa tragedia, dando voce alle famiglie delle vittime. L'arresto e la condanna all'ergastolo dei fratelli Savi e dei loro complici hanno posto fine al loro regime di terrore, ma le ferite causate dalla Uno Bianca restano aperte nella memoria e ci si chiede ancora se tratta solo di rapinatori o di veri e propri terroristi, con complici e coperture importanti.

Successivamente l'obiettivo si sposta sul mondo dello spettacolo con un'approfondita analisi della storia di Chiara Ferragni e Fedez. Attraverso documenti e interviste esclusive, si cerca di fare un po' di ordine sull'ascesa di questa celebre coppia, ponendo particolare attenzione sulle fondamenta del loro impero economico. Un viaggio alla ricerca di risposte e chiarimenti proprio al termine di una stagione che ha visto la coppia al centro dell'attenzione mediatica (si va dal pandoro gate alla separazione).

"FarWest" si addentra poi in un caso di corruzione che ha scosso l'Emilia-Romagna, inerente al problematico mondo degli appalti truccati e delle escort di lusso, utilizzate proprio come strumento di corruzione. L'inchiesta si propone dunque di mettere in luce gli ingranaggi della corruzione e della malavita organizzata.

L'indagine conclusiva della serata si svolge all'interno di una delle comunità più impenetrabili del nostro Paese: quella della criminalità organizzata cinese. Mediante testimonianze e racconti inediti, il programma delinea i meccanismi intricati e spesso poco conosciuti che regolano attività come la prostituzione e il riciclaggio di denaro sporco all'interno di questa comunità.

Dove vedere “FarWest” in tv e in streaming (6 maggio)

La nuova puntata di “FarWest” va in onda lunedì 6 maggio 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

