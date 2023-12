Fausto Leali, la confessione sulla moglie: "Io sono molto geloso, mia moglie è bella e giovane"

Fausto Leali è stato uno degli ospiti di Mara Venier in quest’ultima domenica del 2023. Oltre a parlare della sua carriera e del successo che ha avuto e che tutt'ora ha, ha anche svelato di essere gelossisimo della moglie, Germana Schena. "Io sono molto più geloso di lei. Perché? Perché lei è bella e giovane, ha 30 anni meno di me, ma in realtà non mi dà motivo di esserlo", ha dichiarato il cantante nel salotto di Mara.

Lui e la moglie sono legati da oltre 10 anni e vivono insieme a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, con Andrea, il figlio che Germana ha avuto da una precedente relazione. Lei per amore ha lasciato la sua amata Puglia. Schena è la terza moglie di Leali: dal 1968 al 1983 è stato legato a Milena Cantù e dal loro amore sono nate le figlie Deborah e Samantha; dal matrimonio con Claudia Cocomello sono nati gli altri due figli di Leali Francis Faustino e Lucrezia

Chi è Germana Schena

Germana Schena è nata il 17 luglio a Foggia, e ha 30 anni in meno di Leali. È una corista di professione e i due si sono conosciuti proprio lavorando insieme. Il loro primo incontro risale al 2001, ma l'amore è nato piano piano dopo un lungo corteggiamento. La scintilla è scattata durante un viaggio in auto, quando entrambi erano tornati single. Nel 2014 si sono sposati a Foggia, dopo qualche anno di fidanzamento.

In un'intervista Leali ha raccontato: "Germana per un po’ di tempo è stata la mia corista, lei ha avuto una relazione e un figlio. Poi ci siamo innamorati e ci siamo sposati dopo un po’ di fidanzamento. Sapevo che ci teneva tantissimo: io arrivavo da un matrimonio e da una convivenza lunga, non mi andava tanto di sposarmi. Poi ho pensato: perché no?". E così è stato.