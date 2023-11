Tajani fa i complimenti a Fazio per gli ascolti, lui risponde con una frecciatina (video)

Che Tempo Che Fa si conferma ancora come uno dei programmi televisivi più seguiti della domenica. Traslocato su Nove dopo anni di dirette in Rai, il talk condotto da Fabio Fazio resta fermamente saldo alla soglia del 10% di share per tutta la sua durata e ogni settimana concorre fortemente con le proposte delle ammiraglie di Rai e Mediaset (anche ieri, infatti, domenica 5 novembre, Che Tempo Che Fa ha raggiunto 2.156.000 spettatori - 10,5% share - nella prima parte e 1.217.000 spettatori - 8,5% - nella parte de "Il Tavolo").

Un risultato che non passa certo inosservato quello raggiunto dalla squadra del conduttore a cui sono arrivati i complimenti del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il collegamento con la trasmissione. "Complimenti per la trasmissione, vedo ascolti molto alti quindi vuol dire che da un punto di vista giornalistico lavorate bene. Permettetelo di dirlo, quindi complimenti!", ha detto Tajiani in collegamento. "Mi fa molto piacere! Non so a quanti altro farà piacere, ma a me molto! Grazie", la risposta del conduttore con un riferimento a coloro che potrebbero non gioire come lui per gli importanti risvolti.

"Complimenti per la trasmissione, vedo ascolti molto alti quindi vuol dire che da un punto di vista giornalistico lavorate bene. Permettetelo di dirlo, quindi complimenti!"

"Mi fa molto piacere! Non so a quanti altro farà piacere, ma a me molto! Grazie"



Ministro Antonio Tajani a… pic.twitter.com/mlahVb0bD7 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 5, 2023

Fazio: "La Rai non mi ha cacciato. Sono sicuro che Salvini mi voleva"

Sull'addio di Che Tempo Che Fa dai canali Rai molto si è detto in questi mesi. E l'ultima volta qualche giorno fa per bocca dello stesso Fabio Fazio che è tornato sulla questione durante la sua intervista a Muschio Selvaggio: "Non ho mai detto che mi hanno cacciato. È chiaro che quando stai 40 anni in un posto è come una casa e quando ti dicono che l'affitto non si rinnova, un po' di spaesamento c’è. Le motivazioni solide le avevo avute negli anni precedenti, c'erano molti post di Salvini che mi riguardavano, ma sono sicuro che lui mi voleva, sono sicuro di questa cosa, voleva me e Fedez a tutti i costi e Saviano pure!", ha detto. E proprio sullo scrittore: "Il fatto che il programma di Saviano non vada in onda non ha alcun senso e nessuna utilità", ha aggiunto: "Tu puoi non mandare in onda un programma perché non funziona, ma non puoi non mandarlo in onda perché l'ha fatto lui".