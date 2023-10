Fazio candida Fedez e Fiorello a Sanremo: la risposta arriva in diretta tv

Fabio Fazio ha candidato Fedez alla direzione del Festival di Sanremo 2025 riproponendo lo scenario che Fiorello ha disegnato in una puntata di Aspettando Viva Rai2. "Mi sono svegliato con mia nonna che mi chiama e mi dice 'sono contenta che farai Sanremo'... Ma io stavo dormendo...", ha commentato Fedez, ospite di Che Tempo Che Fa, ricordando lo scherzo di Fiorello, organizzato con la collaborazione di una persona che ha una voce identica a quella del rapper. Fazio ha quindi colto la palla al balzo, tornando sull'ipotesi di Fedez direttore artistico dopo Amadeus e Fiorello conduttore. "Io direttore artistico del Festival e Fiorello conduttore? Sono d'accordo...", ha detto il rapper.

L'intervista è quindi proseguita finché, dopo una ventina di minuti, è arrivata in diretta la risposta di Fiorello con un messaggio WhatsApp: "Grazie Fabio, ma quanto ti diverti sapendo della mia ansia?", ha scritto Fiorello bocciando l'idea. Fazio però ha insistito: "Devi farlo, devi assolutamente farlo. Sei l'unico che può salvarci da questo impasse...", ha aggiunto parlando direttamente a Fiorello. Fedez intanto, protagonista di una movimentata partecipazione a Sanremo 2023 tra un freestyle dirompente e il celeberrimo bacio con Rosa Chemicals, ha tranquillizzato tutti in vista del prossimo Festival. "Se torno a Sanremo quest'anno? No, no... State tranquilli..."'.

L'intervista di Fedez a Che Tempo Che Fa

Quella di ieri a Che Tempo Che Fa è stata la prima apparizione televisiva dopo l'emorragia interna che di recente ha messo di nuovo in pericolo la sua vita. Il cantante ha raccontato come ha vissuto i nuovi problemi di salute, arrivati un anno e mezzo dopo il tumore al pancreas per cui è stato operato all'inizio del 2022, ed è tornato sull'importanza della salute mentale come "un'emergenza". "Quello che chiedo al nostro governo è di non tagliate i fondi destinati a questo tema nella nuova finanziaria, perché significherebbe sputare in faccia alle famiglie che ne hanno bisogno", ha affermato: "Il mio sogno è aprire un centro che offre assistenza gratuita ad adolescenti che soffrono di salute mentale".