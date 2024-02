Fabio Fazio a Mediaset? La proposta di Pier Silvio Berlusconi arriva in tv: la reazione del conduttore

La serata dedicata a Maurizio Costanzo trasmessa ieri su Canale 5 ha dato modo al pubblico di assistere a uno scambio interessante tra l'ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi e il conduttore di Nove Fabio Fazio eccezionalmente "prestato" all'ammiraglia televisiva. Dopo aver ricordato l'amicizia che ha sempre legato il padre Silvio al conduttore e giornalista scomparso un anno fa, l'imprenditore ha riservato al presentatore dell'evento parole piene di stima che hanno lasciato intuire l'interesse ad averlo nella sua squadra. "Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch'io sento di avere l’intuizione che potrai diventare “quotidiano”, l'intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua", la dichiarazione di Pier Silvio. Pronta la replica del suo interlocutore: "Eh, io ho appena iniziato sul Nove. Però, Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno" ha risposto Fazio che solo da qualche mese ha iniziato la sua esperienza professionale per Warner Bros Discovery dopo quella ultradecennale in Rai.

Al momento Fazio è legato al Nove con un contratto di quattro anni che si è già rivelato un grande acquisto per l'azienda alla luce degli ottimi ascolti che sta ottenendo Che tempo che fa. Le ultime dichiarazioni del conduttore hanno ammesso che il pensiero della pensione si avvicina sempre più insieme alla prossima scadenza di questo contratto, ma quattro anni sono abbastanza lunghi per rivedere le proprie convinzioni e valutare, eventualmente, nuove proposte come quella appena arrivata dall'amministratore delegato Mediaset.