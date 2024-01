Fabio Fazio punge la Rai sul regolamento di Sanremo "contro di lui": arriva la replica

Ha parlato del suo passato in Rai, del suo presente sul canale Nove e del suo futuro che tra qualche anno lo vedrà "pensionato" lontano dalla tv. Ma Fabio Fazio, nel corso dell'ultima intervista, verso l'azienda che per decenni lo ha visto tra i suoi volti simbolo, ha anche lanciato una frecciatina riferita al nuovo regolamento del Festival di Sanremo. Nei tre giorni successivi alla chiusura della kermesse, infatti, il vincitore non potrà andare in trasmissioni che non siano della Rai. "Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni..." è stato il commento di Fazio a cui, a stretto giro, è arrivata la replica dell'ad Rai Roberto Sergio.

"Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio... quando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato" le parole dell'amministratore delegato riportate dal Corriere. Sergio nega che siano state fatte regole contra personam: "Non c’è nessuna novità. Ogni motivo è buono per contestare la Rai, ma l'unica verità è che oggi e, nonostante i profeti di sventura, anche per il futuro, in Italia la televisione è la Rai. Che continuerà a contribuire alla costruzione dell’identità nazionale, consentendo ai cittadini di riconoscersi dentro una memoria che appartiene a tutti".

Imntanto stasera la Rai si autocelebrerà mandando in onda su RaiUno e RaiPlay, Rischiatutto ‘70, una puntata speciale, condotta da Carlo Conti, per ripercorrere i tanti programmi, volti e personaggi dell'emittente pubblica che il 3 gennaio 1954 iniziò a trasmettere i programmi televisivi.