"Elena Cecchettin sovversiva e satanista", Federicia Sciarelli risponde in diretta al consigliere leghista

"Adesso dobbiamo fare una battaglia per la famiglia di Giulia, per il papà, per il fratello e per Elena, la sorella di Giulia". Queste le parole di Federicia Sciarelli, che nella puntata di ieri sera di Chi l'ha visto? - in cui ha dedicato ampio spazio al femminicidio di Giulia Cecchettin, mandando in onda anche alcuni messaggi vocali che la ragazza aveva inviato alle sue amiche lamentandosi dell'eccessiva presenza di Filippo Turetta nella sua vita nonostante la fine della loro relazione - ha preso le parti di Elena, che dopo la morte di sua sorella ha intrapreso una vera e propria lotta contro il patriarcato, aprendo un grande dibattito.

La conduttrice, che negli anni ne ha raccontate tante di storie drammatiche, fatte di violenza e prevaricazione, ha detto ancora: "I familiari non devono chiudersi in loro stessi e fanno bene a parlare. Voglio dare il nostro affetto a Gino (il papà di Giulia, ndr) e a questa meravigliosa sorella Elena. Dobbiamo lottare, non se ne può più. Se domani io non torno che non ci sia più una denuncia con scritto 'allontanamento volontario' quando non è così". Poi l'appello alle giovani donne: "Filippo è un manipolatore e alle ragazze dico 'state attente', perché ci sono tanti manipolatori. Lui diceva 'mi voglio togliere la vita' per ricattare e invece l'ha tolta alla sua ex ragazza. Quando un uomo manipolatore vi ricatta dicendo che se non state con lui si farà del male, del male potrebbe farlo a voi".

Davanti alle critiche mosse nei confronti di Elena, Federica Sciarelli no è rimasta in silenzio: "Questa splendida ragazza ha fatto sì che si aprisse un dibattito fortissimo, e per questo le va reso merito. Ha citato una splendida poesia e le hanno dato della sovversiva. Ma la stessa poesia è stata riportata sul profilo della Polizia di stato, anche loro sono dei sovversivi?". Infine la replica alle pesanti parole del consigliere Valdegamberi: "C'è questo consigliere comunale della Lega che ha detto che i magistrati dovrebbero stare attenti ad Elena e ha tirato in ballo il satanismo e la felpa di Elena. In realtà quella felpa ha il simbolo di una marca di skate. Non c'entra nulla Satana, è una maglia che costa anche parecchio".