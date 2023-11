Caso Claps, lo sfogo di Federica Sciarelli in diretta: "La messa dove è stata nascosta Elisa"

La decisione di riaprire la Chiesa della Santissima Trinità di Potenza, dove per 17 anni è rimasto nascosto il cadavere di Elisa Claps, aveva sconvolto mesi fa la mamma della 16enne. La signora Filomena si augurava che almeno le celebrazioni in quella chiesa - la "tomba" di sua figlia, come l'ha definita più volte - fossero bandite. Invece no. Il Vaticano ha deciso di far riprendere anche le funzioni religiose e domenica scorsa è stata celebrata la messa, contestata da centinaia di persone fuori la chiesa, a partire dai familiari di Elisa Claps.

A dire la sua, ieri sera, è stata Federica Sciarelli, che si occupò del caso fin dai primi giorni della scomparsa della ragazza. Da anni vicina ai Claps, la conduttrice si è lasciata andare a un lungo sfogo in diretta a Chi l'ha visto?, commentando quanto accaduto: "Domenica è stata celebrata la messa nella chiesa della Santissima Trinità. Ricordo che per 17 anni è stata lì dentro Elisa Claps. Qualcuno si ostinava a dire che era scomparsa volontariamente - ha ricordato - E invece lei è rimasta li dentro per tutto questo tempo. Se un vescovo deve uscire da una chiesa scortato dalla Polizia allora questo ci deve far riflettere. La diocesi di Potenza aveva detto che il presidio si sarebbe svolto nel più religioso silenzio, così non è stato e la funzione religiosa è stata disturbata da cori, fischi e canti. Questo è quello che hanno scritto quelli della diocesi. La messa è stata disturbata scrivono loro. Ed è così, la funzione religiosa è stata disturbata - ha continuato severa - Ma da un moto spontaneo di rabbia e soprattutto di solidarietà con la famiglia Claps. Come dar torto a quelle persone giovani, adulte, anziane, famiglie forse cattoliche, perché c'è una frattura in quella comunità. Uno spacco difficile da rimarginare".

La conduttrice si è schierata con forza dalla parte dei Claps: "Impossibile rimuovere quello che è successo. 'Per una volta avessero il coraggio di chiedere scusa a mamma Filomena' ha detto il fratello di Elisa, Gildo. Io e tutti voi che ci avete seguito negli anni, che siamo una comunità, ce la sentiamo di dire: io chiedo scusa a mamma Filomena". Scuse che non dovrebbero arrivare da lei, che tra l'altro fu tra i primi a insistere affinché le indagini si concentrassero su Danilo Restivo - arrestato 18 ani dopo - ma a cui si aggiungono tutte le persone che ancora oggi chiedono verità per Elisa. E rispetto.