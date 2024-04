Fedez e la battuta sul sesso con Chiara Ferragni, la reazione di Francesca Fagnani

Questa sera, 9 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Belve, il programma di Francesca Fangnani su Rai2. È un appuntamento particolarmente atteso perché tra gli ospiti della serata ci sarà Fedez. Da alcune anticipazioni è già possibile comprendere che si tratterà di un botta e risposta, tra giornalista e intervistato, ad alte dosi di sarcasmo. Fedez ha ammesso che il caso Balocco ha influito sulla crisi con Chiara Ferragni, ma non è stato l'unico motivo che ha portato alla separazione.

In un altro breve filmato che sta circolando sui social, e che lo stesso rapper ha condiviso, è possibile ascoltare una battuta di Federico sul sesso con Chiara che ha lasciato un attimo senza parole anche Fagnani.

La conduttrice gli ha domandato: "Mi dice dove finiva l'amore e iniziava l'azienda?". E Fedez, con un'espressione un po' stupita, ha risposto come nessuno si sarebbe immaginato: "Tra di noi? Cioè nel senso se io e mia moglie a un certo punto dicevamo mah stasera non scop**mo guardiamo le fatture?".

Francesca prima ha fatto una faccia stupita, come per dire 'davvero l'ha detto', e poi divertita gli ha chiesto: "A parte... Ma è successo?". "No", ha replicato il rapper ridendo.