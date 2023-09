Fedez ospite di Belve: il colpaccio di Francesca Fagnani

Fedez sarà ospite di Belve: questa l'anticipazione diffusa dal sempre ben informato sito Davide Maggio che definisce colpaccio l'intervista di Francesca Fagnani al rapper protagonista indiscusso della scena mediatica. Le hit musicali, il suo ruolo a X Factor, la sua vita privata con la moglie Chiara Ferragni costantemente sotto i riflettori, rendono il personaggio e la persona di Federico Lucia un ospite molto interessante per lo stile del programma, teso a rivelare aspetti inediti che in questa occasione destano ancora più curiosità.

La scelta di Fedez di raccontarsi a Belve appare come una sorpresa alla luce delle dichiarazioni di Fedez che qualche mese fa aveva spiegato alla stessa Francesca Fagnani la sua reticenza a partecipare al programma. "Io sono super fan, però non ne puoi uscire bene", aveva commentato parlando con lei nel podcast Muschio Selvaggio. E ancora: "Però tu sei troppo stro**a, te lo posso dire?", aveva aggiunto con ironia. Pronta la risposta dell conduttrice: "Ma io sono romana, ho quella ironia romana. Non sono mai cattiva, è un'ironia bonaria con la battuta a cui non si rinuncia...". E sulla sua trasmissione: "Belve ti umanizza, tutti abbiamo delle fragilità" aveva obiettato Fagnani: "A casa, con i fenomeni non ci si riconosce nessuno". Riflessione che, evidentemente, avrà convinto Fedez in questo frattempo. Ora non resta che aspettare la conferma ed eventualmente conoscere la data della puntata dell'imperdibile intervista.