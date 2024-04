Fedez a Belve, il video del lancio dell'intervista con la battuta su Salvini

Cresce l'attesa per l'intervista che Fedez ha rilasciato nel programma Belve. L'appuntamento è per martedì 9 aprile in prima serata su Rai 2, ma la curiosità sulle sue dichiarazioni è stata notevole sin dal momento in cui il nome del rapper è stato annunciato come ospite di questa edizione del talk condotto da Francesca Fagnani. Stando alle anticipazioni che hanno svelato qualcosa sulla registrazione già avvenuta, Federico Lucia si sarebbe commosso fino alle lacrime parlando della crisi del matrimonio con Chiara Ferragni e dell'amore per i figli Leone e Vittoria e avrebbe smentito ogni voce su presunti tradimenti. Per il resto, però, bisognerà aspettare qualche giorno per conoscere tutte le dichiarazioni rese nel corso di una partecipazione televisiva che poco fa è stata rilanciata dall'account social di Rai 2. Nessun riferimento al contenuto dell'intervista, solo una battuta su Matteo Salvini che prima di lui si è raccontato nello stesso studio.

"Ciao amici! Mi chiamo Federico e sarò il prossimo ospite di Belve. Mi hanno detto che devo fare una piccola intro e so che non sarà mai bella come quella che ha fatto Matteo Salvini", dice Fedez nel video che poi lascia spazio alle immagini del ministro delle Infrastrutture colto nel momento in cui ride e fischietta davanti alla conduttrice. L'accenno al politico non pare affatto casuale alla luce dei trascorsi tra i due che spesso si sono scontrati a distanza su vari temi. Tra l'altro, proprio all'indomani dell'intervista di Salvini, ha fatto il giro dei social un fuorionda in cui il ministro chiedeva a Fagnani dettagli sull'intervista del rapper. "Mi hanno detto che...." ha detto mimando il gesto dei fuochi d'artificio. "Ma che ti hanno detto?" ha scritto allora lo stesso Fedez condividendo la clip, come a voler rispondere che no, di scintille proprio non ce ne sono state.