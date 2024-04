Fedez a Belve, Selvaggia Lucarelli: "Tutto molto volgare e triste"

Tra i 2.213.000 spettatori che ieri, con l'intervista rilasciata da Fedez a Belve di Francesca Fagnani, hanno fatto raggiungere a Rai2 lo share da record del 12,6%, mancava Selvaggia Lucarelli che proprio poco prima della messa in onda del programma aveva lanciato sui social il suo libro "Il Vaso di Pandoro - Ascesa e caduta dei Ferragnez". A dichiarare che non avrebbe visto l'intervista al rapper, per la prima volta in tv dopo la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, è stata la stessa scrittrice e giornalista che, stando alle sue storie Instagram, in queste ore si trova in viaggio. Prima e durante la messa in onda in prima serata, tuttavia, non sono mancate le clip sul dialogo tra Fedez e Fagnani sui temi affrontati, dall'innamoramento della moglie per il "sesso" alle presunte colpe della vicenda Balocco addossate al manager fino alla rottura del matrimonio e alle lacrime. E proprio a quel materiale Lucarelli ha fatto riferimento per rispondere a chi le chiedeva un commento.

"Ragazzi, sono in viaggio e non vedrò l'intervista, mi sono bastate le clip", ha scritto la giornalista su Instagram: "Scopare, il sesso, 'non sapevo', 'io con la mia fondazione invece sono bravo'. È colpa di Damato. Tutto molto volgare e triste. Venendo ai fatti nel mio libro troverete una ricostruzione MOLTO diversa di tutto. Ripeto, molto diversa". Il riferimento è, appunto, al suddetto libro che promette un'analisi accurata non solo del caso giudiziario della nota influencer, ma anche delle dinamiche che hanno portato al declino dell'impero dei Ferragnez, negli anni diventati un vero e proprio brand.