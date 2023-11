Fedez, arriva la bomba: condurrà in tv "Chi vuole essere milionario?"

Una nuova avventura televisiva per Fedez? Dopo il ruolo da giudice ad "X Factor", pare proprio che il cantante c'abbia preso gusto, almeno secondo quanto dicono le indiscrezioni. È di questa mattina infatti la notizia secondo cui l'artista milanese sarebbe pronto a sbarcare su La7 in qualità di conduttore di "Chi vuol essere milionario?", storico format condotto negli anni da Gerry Scotti. L'appuntamento sarebbe a inizio 2024 - non è chiaro se già a partire da gennaio, oppure se la data è da destinarsi al periodo post Sanremo - e la fascia di messa in onda sarebbe quella pre serale, ovvero dalle 18.45 alle 20.00.

Il retroscena è stato riportato dal quotidiano Libero. E, al momento, il diretto interessato non ha commentato i rumors. Un "nessun commento" è arrivato invece da La7, a cui ha chiesto conferma della notizia Giuseppe Candela. "Quindi non smentiscono", sottolinea il giornalista di Dagospia.

Certo è che la carriera televisiva di Fedez sembra in piena ascesa. Proprio la scorsa settimana il rapper si era detto disponibile a prendere in mano la direzione artistica di Sanremo a partire dal 2025 (anno in cui scadrà il contratto di Amadeus), ma al momento non ci sono possibilità che questo accada: nessuna proposta è arrivata al cantante. Intanto lui prosegue con successo il suo impegno da attivista: ieri ha lanciato la petizione in favore del bonus psicologo, che è già arrivata a 200mila firme in meno di 24 ore. Altrettanto rosee sono le vicende di vita privata, visto che a breve si trasferirà nella nuova casa acquistata a Citylife, prestigioso quartiere di Milano, insieme alla moglie Chiara Ferragni.