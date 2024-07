Filorosso Revolution, da stasera in tv: le anticipazioni del 23 luglio 2024

Debutta questa sera, martedì 23 luglio 2024, dalle 21.20 su Rai 3, la nuova edizione di "Filorosso", ribattezzata "Filorosso Revolution" e condotta da Federico Ruffo, noto giornalista e reporter investigativo che sostituisce così Manuela Moreno. La trasmissione offre nuove inchieste, reportage incisivi e approfondite narrazioni, mantenendo un occhio vigile sull'attualità

Filorosso: le anticipazioni della nuova edizione

Il primo appuntamento stagionale con "Filorosso Revolution" si apre con una lunga e approfondita inchiesta realizzata da Daniele Piervincenzi sul Poligono militare di Capo Teulada. Situata nella Penisola Delta: questa area, ufficialmente classificata come zona naturalistica protetta, rappresenta in realtà un esempio lampante di devastazione ambientale causata dalle esercitazioni militari. Per settant'anni, Capo Teulada è stata bersaglio di milioni di proiettili, missili e razzi, tanto da essere dichiarata non bonificabile e vietata persino ai militari stessi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia, attraverso il piano Marshall, si era impegnata a fornire agli Stati Uniti basi militari e aree di addestramento nel Mediterraneo. I bombardamenti nel poligono sono cessati solo nel 2017, in seguito a un'inchiesta della Procura di Cagliari che ha portato all'imputazione dei vertici militari per il disastro ambientale provocato. Un passo significativo è stato compiuto con il decreto firmato nel dicembre 2023 dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha escluso alcune aree del poligono di Capo Teulada e Capo Frasca dalle servitù militari presenti in Sardegna.

La puntata prosegue con un'inchiesta sulla difficile convivenza tra gli orsi e i residenti del Trentino, un tema che ha acceso forti dibattiti negli ultimi anni. Le immagini inedite ed esclusive mostrano il complesso rapporto tra uomo e natura dal 2020 ad oggi. La situazione si è intensificata dopo l'aggressione mortale di Andrea Papi, un giovane di 26 anni di Caldes, da parte di un'orsa nel 2023. L'episodio ha polarizzato ulteriormente le discussioni: da una parte la paura e la preoccupazione dei residenti, dall'altra le proteste delle associazioni animaliste, contrarie all'abbattimento degli orsi, inclusi quelli responsabili di aggressioni. Negli ultimi mesi, le autorità locali hanno intensificato le campagne informative sui rischi legati alla presenza degli orsi, con nuovi cartelli e incontri pubblici volti a sensibilizzare la popolazione.

“Filorosso Revolution” è un programma condotto da Federico Ruffo, in onda ogni martedì in prima serata su Rai 3 fino al 3 settembre .

Dove vedere Filorosso in tv e in streaming (dal 23 luglio)

La prima puntata stagionale di "Filorosso Revolution" va in onda oggi, martedì 23 luglio 2023, dalle 21.20 su Rai 3, e in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera