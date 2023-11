Alessia Marcuzzi balla tra i semafori di Roma: l'esilarante sketch da Fiorello (video)

Viva Rai2! ha regalato anche oggi momenti di divertimento grazie alla banda guidata da Fiorello. Ospite della 12esima puntata di martedì 21 novembre è stata Alessia Marcuzzi, protagonista di uno sketch eccezionale che l'ha vista esibirsi per strada, davanti al 'glass' del Foro Italico di Roma da dove si trasmette in diretta lo show mattutino. La showgirl, conduttrice di Boomerissima, ha così "intrattenuto" gli automobilisti davanti al semaforo e, con indosso una tutina da fitness, ha ballato sulle note di Maniac del film Flashdance. Proprio come accaduto con Pier Francesco Favino che la scorsa settimana aveva portato la cultura ai semafori, anche stavolta l'obiettivo del programma di portare la danza è stato centrato.

Ospite di Viva Rai2! è stato anche Walter Veltroni a cui è stato chiesto di dare due consigli a due "giovani" impegnate in politica: Giorgia Meloni e Elly Schlein. "Ne do uno a tutte e due", ha risposto Veltroni: "Mettetevi insieme e fate una legge sui femminicidi". Non si è fatta attendere la replica di Fiorello: "Sono sicuro che ti ascolteranno, perché è arrivato il momento di agire".

Tanti i temi affrontati in questa nuova puntata, uno fra tutti quello dell’evasione fiscale. "Una piaga che andrebbe estirpata, perché una delle cose più belle della vita è pagare le tasse" ha dichiarato lo showman siciliano. "Soprattutto se le tasse vengono usate bene e intorno a te puoi vedere strade asfaltate, nuovi ospedali, servizi. Quando evadi, invece, complichi la vita a tutti gli altri. Che poi si sa che, alla fine, gli evasori spesso sono proprio quelli che guadagnano di più". E restando sempre in tema evasione, non mancano i commenti alla notizia per cui Shakira sarebbe stata condannata a pagare 7,2 milioni per chiudere i conti con il fisco spagnolo: "Chissà quanto ci sarà rimasto male Piqué" ha ironizzato Fiorello tra le risate in studio.