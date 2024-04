Fiorello parla del compenso di Amadeus a Nove, poi la battuta su Sanremo

Proprio Fiorello a VivaRai2! aveva confermato che Amadeus sarebbe passato al Nove. Impossibile comprendere, lo scorso venerdì, se stesse scherzando o fosse serio, ma intanto le voci sull'addio di Ama alla tv statale si sono moltiplicate e proprio oggi dovrebbe essere confermato lo stop alla collaborazione.

Rosario questa mattina, 15 aprile, ha voluto commentare uno dei molti articoli legati all'amico e collega e in particolare quello de La Stampa che titolava "Amadeus, mister 100 milioni". "Ma povero Amadeus, ma si può? La gente ora pensa che lui guadagnerà 100 milioni, ma non è così. Non è correttissimo, anche perché poi nell'articolo interno si dice tutt'altro e si spiega che si parla degli investimenti in 4 anni per produrre tutti i programmi e le varie cose. Però qui sembra altro", una precisazione quella del conduttore che però non va a smentire l'addio, ma anzi lo va quasi a confermare. Poi, come sempre, spazio all'ironia: "Fosse vero, poi, Amadeus la prima cosa che farebbe con 100 milioni è comprare la città di Sanremo, compresa di Arma di Taggia, per fare i suoi Festival".

Al momento si vocifera che anche Fiorello stia pensando di lasciare la Rai per seguire l'amico, ma proprio Rosario sulla questione aveva dichiarato di non aver ricevuto proposte. Chissà.