Fiorello ad Amadeus: "I Jalisse ti hanno rigato la macchina". Poi la frecciata a Fabio Fazio

Nuova settimana nuova corsa per VivaRai2!. Il programma di Rai2 condotto e pensato da Rosario Fiorello ha dato il buongiorno ai telespettatori e dopo aver parlato di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, inevitabilmente, ha trattato anche quello che è stato il tema del giorno: i big di Sanremo con Amadeus come ospite speciale.

Tra una battuta e un'altra la satira di Fiorello ha toccato sia gli esclusi sia un conduttore, Fabio Fazio, che con il cambio del regolamento ha subito una notevole battuta d'arresto. Ieri, domenica 3 dicembre, in concomitanza con l'annuncio dei cantanti di Sanremo 2024 è stato anche pubblicato un documento di modifica del regolamento del Festival e tra le modifiche apportate, oltre al numero dei partecipanti, anche il divieto per il vincitore o la vincitrice di andare come ospite in programmi non Rai per i tre giorni successivi.

"I 27 big oggi li trovate ovunque, persino su ‘Mani di fata’, il settimanale dedicato al punto croce", ha dato il via all'ironia Fiorello. "Pensate che subito dopo aver dato i nomi dei cantanti, Amadeus ha annesso San Marino all’Italia, ha ordinato tre cardinali, ha separato e unito il Mar Rosso. Purtroppo, però, è stato denunciato all’Onu per sequestro di un’intera nazione nella settimana del Festival", ha continuato. Commentando un titolo che recita "Sanremo senza cattivi", Fiorello ironizza su alcuni dei big selezionati dall'amico: "Ragazzi, ma voi lo conoscete Diodato? E Mahmood è terribile. Questo Maninni, di cui ancora si sa poco, tutte le sere ha la firma al commissariato. Per non parlare del Volo. E sapete chi è il super ospite non ancora annunciato? Kim Jong-un!".

I Jalisse e Fabio Fazio

Ma ecco che poi Fiorello tira in ballo i Jalisse che per la 27esima volta sono stati esclusi da Sanremo: "Tra l’altro dobbiamo segnalare una disavventura per Amadeus, che dopo aver fatto l’annuncio ha trovato la macchina rigata. Sul cofano c’era scritto: Jalisse. Pare che i Jalisse, esclusi da Sanremo per la 27esima volta, avrebbero dichiarato: 'Basta Sanremo, non ci rimane altro che il Pd'".

Immancabile, anche, un riferimento al nuovo comma del regolamento. "Per la prima volta il vincitore di Sanremo non potrà andare da Fabio Fazio, perché non è più Rai. Andrà alle previsioni del tempo", commenta Fiorello che stuzzica Amadeus: "Neanche te puoi andare da Fazio!". "Eh no c'è l'embargo, perché se un cantante va a Sanremo poi tutti lo vogliono, arriva sul palco e tutti commentano con 'che noia' perché l'hanno già visto dovunque", queste le uniche parole di Amadeus in merito alla decisione che evidentemente taglia fuori Fazio (che non potrà ospitare il vincitore nella puntata della domenica successiva al Festival).