"Sarà il suo ultimo impegno in Rai". Fiorello e la rivelazione su Amadeus

Si rincorrono le voci sull'addio che Amadeus sarebbe pronto a dare alla Rai. Oggi, 15 aprile, sarebbe il 'giorno x' ovvero il giorno in cui il conduttore ufficializzerà la sua decisione di non rinnovare il contratto, in scadenza ad agosto, con la Rai per passare al Nove.

A tornare sull'argomento è stato Fiorello che a VivaRai2! prima ha commentato alcune indiscrezioni trapelate sul possibile contratto di Ama con Warner Bros e poi ha rivelato quale sarà l'ultimo impegno in Rai dell'amico.

VivaRai2! finirà il 10 maggio: "Per quella puntata aspettiamo anche Jovanotti e molto probabilmente ci faranno utilizzare lo stadio Olimpico, sarà una puntata pazzesca. E ci sono anche i tennisti in zona, chissà...". Fiorello ha poi aggiunto: "Ci sarà anche Amadeus, credo sarà l'ultima cosa che farà in Rai. Ti aspettiamo qui Ama. Stiamo contattando anche una rockstar italiana". Da queste parole sembrerebbe ormai certo il passaggio di Ama a Nove, però è anche vero che Rosario potrebbe giocare sulle informazioni in suo possesso e quindi bluffare. Oggi in ogni caso, se fosse confermato l'addio, dovrebbe arrivare un comunicato stampa: sono ore calde in Rai.

La risposta di Amadeus a tutte le voci sul suo futuro lavorativo

Intanto Amadeus ha lanciato un messaggio chiarissimo tramite il suo profilo Instagram ufficiale: domenica pomeriggio ha condiviso una foto seduto su una poltrona sorridente e rilassato (stato d'animo confermato anche dalla canzone scelta 'Relax, take it easy" di Mika).